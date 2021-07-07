Günde iki tane yediğinizde tüm vücudunuzu yeniliyor

Muzu günlük olarak tüketmek, aslında etkilerini de üst noktaya taşımanıza yardımcı oluyor. Daha enerjik ve sağlıklı olmanın sırrını içeriğinde bulunduran bu meyve ile hiç beklemediğiniz etkilerle karşılaşabilirsiniz. İşte günde iki tane muz yediğinizde bedeninizde ortaya çıkabilecek değişimler…
DAHA FAZLA ENERJİ ALIRSINIZ
Muzdaki karbonhidratlar size daha fazla enerji verecektir çünkü enerji zamanla yavaş emilir. Buna karşılık, toz şekerle tatlandırılmış atıştırmalıklar size ilk başta bir enerji patlaması verir, ancak bu enerji çabucak tükenir.
KAS KRAMPLARI ORTADAN KALKAR
Hiç gece yarısı kas krampları ile uyandınız mı? Muz yiyerek bunun olmasını engellemeye çalışabilirsiniz. Yüksek düzeyde potasyum içerirmesi sayesinde kaslarınızın o kadar çabuk kasılmamasını sağlar.
MİDE EKŞİMESİNİ BİTİRİYOR
Sık sık mide ekşimesi sorunu ile karşı karşıya kalıyor musunuz? O zaman muz senin en iyi arkadaşın. Mide ekşimesinin başlangıcında yenen bir muz, midenizdeki asidi nötralize ederek anında rahatlama sağlayacaktır.
DEMİR EKSİKLİĞİNİ ENGELLİYOR
Demir eksikliğiniz var mı? Bunu muz yiyerek çözebilirsiniz. Muz demir açısından zengindir ve kırmızı kan hücrelerinde artışı teşvik eder.
KABIZLIK SORUNUNU BİTİRİYOR
Kabızlık sorunu ile sıklıkla mücadele ediyorsanız günlük beslenmenize muzu ekleyebilirsiniz. İçeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde sindirimi kolaylaştıran muz, kabızlık için de en iyi çarelerden biri oluyor.