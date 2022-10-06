Harvard Üniversitesi açıkladı! Akşam yemeğini "bu saatte" yiyin: Tüm yağları söküp atacak

Akşam yemeklerini saat kaçta yediğiniz, aslında büyük önem taşıyor. Genel olarak yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmanın ideal olduğu söylense de yapılan son araştırmalar özellikle belirli bir saatin kilo vermede daha etkili olduğunu gösteriyor.
Bir Harvard Üniversitesi araştırması, aslında metabolizmayı hızlandıran belirli bir saat aralığı olduğunu ortaya koyuyor. Ortalama bir insan için vücudun metabolizma işlerliği konusunda akşam yemeği için en uygun saatin 17.00 olduğu tespit edildi.
Bu sebeplerden en önemlisi; akşam yemeğini daha erken yemenin gün boyunca acıkmanızı ve atıştırmalıklara olan ihtiyacınızı büyük oranda azaltmasıdır. Çalışma ayrıca, günün ilerleyen saatlerinde yemek yiyenlerin, daha sonraki saatlerde metabolizmaları daha yavaş olduğu için kalorilerini daha yavaş yaktıklarını buldu.
Akşam yemeğini erken yemenin sizin için daha iyi olduğu iddiasını destekleyebilecek bazı uzmanlar var. Böyle bir kişi fonksiyonel beslenmenin, ne kadar geç yerseniz yemeğinizin sindirilmesinin o kadar zor olduğu açıklanıyor.
Yatma saatine çok yakın yemek yemek uykunuzun kalitesini düşürebilir, iltihabı artırabilir ve kilo yönetimini kesinlikle zorlaştırabilir ve ayrıca gece terlemesi veya sıcak basması yaşama olasılığınızı artırabilir.
Bunun özellikle kadınlar için geçerli olduğunu söyleyen Alisa, "Kadınların üreme yıllarında, özellikle de adet döngüsünün luteal evresinde [yumurtlamadan sonraki evre veya yaklaşık iki hafta içinde] daha fazla kaloriye ve daha yavaş yanan makrolara ihtiyacı vardır [ protein, karbonhidrat ve yağ gibi besinler] kan şekerini sabit tutmak, PMS'yi uzak tutmak, sağlıklı bir kiloyu korumak ve kaliteli uykuya sahip olmak için bu oldukça önemlidir" diyor.