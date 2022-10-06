Harvard Üniversitesi açıkladı! Akşam yemeğini "bu saatte" yiyin: Tüm yağları söküp atacak

Akşam yemeklerini saat kaçta yediğiniz, aslında büyük önem taşıyor. Genel olarak yatmadan en az 2 saat önce yemek yemeyi bırakmanın ideal olduğu söylense de yapılan son araştırmalar özellikle belirli bir saatin kilo vermede daha etkili olduğunu gösteriyor.

Bir Harvard Üniversitesi araştırması, aslında metabolizmayı hızlandıran belirli bir saat aralığı olduğunu ortaya koyuyor. Ortalama bir insan için vücudun metabolizma işlerliği konusunda akşam yemeği için en uygun saatin 17.00 olduğu tespit edildi.