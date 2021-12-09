Hem bağışıklığınızı güçlendirmek hem de kilo vermek istiyorsanız...

Kış mevsimiyle birlikte hastalıklarında geldiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Saadet Tayşi, "Kış ayları, bazıların çok sevdiği bazılarının ise çok korktuğu bir mevsimdir. Soğuk havaların başlaması ile ailenin en küçük üyesinde soğuk algınlığı ve grip başlayarak tüm aile bireylerini sırayla yoklar. Bu durumlarda bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uğraşırız ama iş işten geçmiştir. Hastalıklar gelmeden önce sağlıklı beslenerek vücudumuzu korumanız gerekir. Bu açıdan bakarsak antioksidan özelliği yüksek meyve ve sebzeleri tüketmeye özen göstermelisiniz" dedi.

"MEVSİMİNE GÖRE BESLENMEK BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR"

Mevsime göre beslenmenin bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyen Tayşi, "En çok vurguladığımız noktalardan birisi de mevsiminde meyve ve sebze tüketilmesidir. Mevsimine göre beslenilirseniz bağışıklığınızı daha güçlü tutmuş olursunuz. Kışın kış meyveleri sebzeleri, yazın yaz meyveleri sebzeleri ihtiyacınız neyse mevsimine göre beslenmelisiniz. Kış aylarında nar, mandalina, kivi, brokoli, karnabahar, kırmızı pancar, soğan-sarımsak gibi yüksek antioksidan besinleri sofranızdan eksik etmemelisiniz" ifadelerini kullandı.

"KİLO ALMAMAK İÇİN ÇORBA TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN"

Çorba içmenin kalori alımını kısıtladığını dile getiren Tayşi, "Soğuk havalarda sıcak içeceklere kimse hayır diyemez. Sofranızda bir kase dumanı üstünde tutan çorba; sizi yemek yemenizi bir miktar azaltarak kalori alımınızı kısıtlayabilir. Özellikle çorbalarınıza sebzeler ve baharatlarla desteklendiğinde vücudunuzu şımartmış olacaksınız" şeklinde konuştu.