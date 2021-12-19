Hem bağışıklık dostu hem de zayıflatarak iğne ipliğe çeviriyor

Pancar, farklı türleri ile öne çıkan ve tüm dünyada şifa kaynağı bir besin olarak kabul edilir. Çok yönlü bir sebze olan kırmızı pancar ise etkileri ile tüm bedeninizde oldukça büyük faydalara sahiptir. Tabağınızdaki “sağlıklı renklerden” biri olan bu sebze, birçok vitamin ve minerali bünyesinde barındırır. Bu nedenle beslenme sistemine eklemek, hem zayıflamanızı hem de vücudunuzu korumanıza olanak tanır.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 19.12.2021 12:22 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 12:35

Lezzetli bir sebze olmasının dışında diyet programınıza ekleyebilmenizi mümkün kılan besin içeriği sayesinde pancar, en iyi gıdalardan biri haline gelir. Üstelik ana yemeklerinizin yanında garnitür, salatalarınızda ise temel malzeme olarak kullanabilirsiniz. İşte pancarın bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları…

YÜKSEK BESİN DEĞERİ Kırmızı pancar, kalorisinin düşük olmasının yanı sıra vitamin ve mineraller yönünden de oldukça zengindir. Üstelik ihtiyaç duyulan neredeyse tüm vitamin ve minerallere sahiptir. İşte 100 gram pancar yediğinizde hangi besin değerlerini alacağınızın listesi… <li> Kalori: 44 Protein: 1.7 gram

Yağ: 0.2 gram

Karbonhidrat: 10 gram

Lif: 2 gram

Folat: Alınması gereken günlük değerin %20'si

Manganez: Alınması gereken günlük değerin %14'ü

Bakır: Alınması gereken günlük değerin %8'i

Potasyum: Alınması gereken günlük değerin %7'si

Magnezyum: Alınması gereken günlük değerin %6'sı

C Vitamini: Alınması gereken günlük değerin %4'ü

B6 Vitamini: Alınması gereken günlük değerin %4'ü

Demir: Alınması gereken günlük değerin %4'ü

TANSİYONU KONTROL ALTINDA TUTAR Pancar, yüksek kalp basıncı seviyesini düşürerek kalp hastalıklarını tetikleyebilecek ortaya çıkacak sorunları, ortadan kaldırır. Üstelik yapılan araştırmalar, çiğ pancarın pişmiş pancardan daha fazla etkinliğe sahip olabileceğiniz gösteriyor. Pancarın tansiyonu düşüren etkisinin, muhtemel olarak yüksek nitrat konsantrasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Yüksek nitrat, kan damarlarını genişleterek kan basıncı seviyelerinin düşmesini sağlayan bir moleküle, nitrik okside dönüşüyor. Böylece yüksek tansiyon riskini de büyük oranda azaltmış oluyor. Pancarın aynı zamanda bir folat kaynağı olması, yüksek tansiyon sorununu ortadan kaldıran etkenlerden bir diğeri olarak biliniyor. Her ne kadar bilimsel çalışmalar, folat alımının kan basıncı seviyelerindeki etkililiğini tam olarak tespit edemese de folat alımının artmasının yüksek kan basıncı seviyelerini düzenlemede etkili olduğu öne sürülüyor.

ENERJİYİ ARTIRIR Özellikle sporcular için oldukça faydalı olan pancar, diyet nitratlarının artmasını sağlayarak enerji gerektiren performasları artırabileceği tespit edildi. Nitrat, hücrelerdeki enerji tüketmeden sorumlu olan mitokondrinin verimliliğini artırarak fiziksel performansı da üst düzeye çıkarabiliyor. Yapılan bazı çalışmalar, pancar suyunun yorulma süresindeki uzunluğun artmasını sağlayarak performansı da üst düzeye çıkarır. Bu durum ise sporcuların verimliliği üzerinde pozitif bir etki oluşturur ve bedensel dayanıklılığı oldukça iyi noktalara taşır. Oksijen kullanımını %20'ye kadar artırdığı tespit edilen pancar suyunun ise egzersiz sırasında daha fazla performans göstermeyi sağladığı da ispatlanmıştır.

VÜCUTTAKİ İLTİHAPLANMAYI AZALTIR Pancar, içerdiği betalain adlı pigmentler sayesinde, anti-inflamatuar, yani iltihaplanma karşıtı bir özellik gösterir. Vücuttaki iltihabın yüksek düzeyde seyretmesi, karaciğer rahatsızlıklarından kansere, obeziteden kalp hastalığına karşı birbirinden farklı sorunlara neden olduğu da biliniyor. Pancar ise iltihaplanmaya neden olan süreçlere karşı savaşarak vücuttaki ortaya çıkabilecek bu sorunları da engelliyor. Örneğin; eklemlerde iltihaplanmaya neden olan osteoartrit (bir tür romatizma) sorununun yapılan bir deney sırasında pancar özünün kullanılması durumunda azaldığı tespit edildi.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DÜZENLER Pancarın en zengin lif kaynaklarından biri olması, aynı zamanda onu en iyi sindirim sistemi işlevini düzenleyen sebzelerden biri yapar. Üstelik bu lifler, bağırsaklarınızdaki faydaları bakterileri besleyerek tüm sindirim sistemini sağlıklı bir biçimde düzenlemesine katkıda bulunur. Sindirim sistemini iyileştirirken, kabızlık, iltihaplı bağırsak rahatsızlıkları ve diverkülit gibi sindirim sorunlarını da engeller. Ayrıca içeriğindeki yoğun lif sayesinde bağırsak sağlığını olması gereken düzeyde tutarak kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalıklarının da azalmasını sağlar.

BEYNİN PERFORMANSINI İYİLEŞTİRİR Tüm dünyada yaşla birlikte ortaya çıkan en önemli sorunlar arasında yer alan demans, alzheimer gibi nörodejeneratif bozukları engellemenin en iyi yollarından biri düzenli pancar tüketimidir. Zihinsel ve bilişsel işlevlerin yaş ilerledikçe azalması sorunu oldukça doğal görülse de bu sorunu ortadan kaldırmanın birkaç yolu bulunuyor. Pancardaki nitrat oranının kan damarlarını gevşeterek beyne giden kan akışını artırması, beyin fonksiyonlarında iyileşmeler sağlıyor. Yapılan çalışmalar sonucunda, özellikle pancar tüketiminin karar verme ve çalışma gibi üst düzey düşünme performansı ile ilgili olan beynin ön lobunda kan akışının artırdığı tespit edildi.

KANSERE KARŞI ÖNLEYİCİDİR Pancar, ferulik asit, rutin, kaemprefol, kafeik asit ve betain gibi kanserle mücadelede önem teşkil eden bileşiklere sahiptir. Her ne kadar daha fazla araştırma yapılması gerekse de yapılan çalışmalar, pancar özünün kanser hücrelerinin bölünmesinde ve büyümesinde yavaşlama ortaya çıkardığı tespit edildi. Yapılan diğer çalışmalarda ise kandaki yüksek betain seviyelerinin düşük kanser riski ile ilişkilendirildi.