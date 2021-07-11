Hem lezzetli hem de sağlıklı! Diyet listesine ilk sıradan girecek
Çiğ köfte, eşsiz lezzeti ile hem atıştırmalık hem de ana öğün olarak Anadolu’nun en sevilen tatlarından biri. Ana malzemesi bulgur olan bu köfte, gluten hassasiyeti olanlar ve içeriğindeki kalori miktarı nedeniyle diyet listelerinde kontrollü olarak tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor. Fakat karnabahar, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor. Üstelik bir porsiyonu ise yalnızca 160 kalori.
Giriş Tarihi: 11.07.2021 11:21Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 11:26