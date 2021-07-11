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Hem lezzetli hem de sağlıklı! Diyet listesine ilk sıradan girecek

Çiğ köfte, eşsiz lezzeti ile hem atıştırmalık hem de ana öğün olarak Anadolu’nun en sevilen tatlarından biri. Ana malzemesi bulgur olan bu köfte, gluten hassasiyeti olanlar ve içeriğindeki kalori miktarı nedeniyle diyet listelerinde kontrollü olarak tüketilmesi gereken besinler arasında bulunuyor. Fakat karnabahar, tüm bu sorunları ortadan kaldırıyor. Üstelik bir porsiyonu ise yalnızca 160 kalori.

Giriş Tarihi: 11.07.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2021 11:26
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Hem lezzetli hem de sağlıklı! Diyet listesine ilk sıradan girecek

Karnabahar, yüksek besin değerini korurken aynı zamanda muhteşem bir lezzeti de sizlere sunuyor. Hem pratik hem de sağlıklı bu lezzetten vazgeçemeyeceksiniz. İşte tarifi…

KARNABAHAR ÇİĞ KÖFTE İÇİN MALZEMELER

  • 1 baş karnabahar
  • 1'er çorba kaşığı domates ve biber salçası
  • 2 kuru soğan
  • 3 diş sarımsak
  • ½ demet maydanoz
  • ½ demet taze soğan
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı isot
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı toz biber
  • Tuz
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

KARNABAHAR ÇİĞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

  1. Karnabaharı robotta çekin.
  2. Yapışmaz bir tavada tuzla birlikte kavurun.
  3. 2 çorba kaşığı yağ ile birlikte suyunu çekene kadar kavurmaya devam edin.
  4. Soğan ve sarımsağı rendeleyin.
  5. İncecik doğradığınız yeşillikleri, soğan ve sarımsağı, salça ve baharatları bir araya getirerek karıştırın.
  6. Hafif hafif yoğurduktan sonra içine bir miktar zeytinyağı ekleyerek çiğ köfte şekli verebilirsiniz.
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