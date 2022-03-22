Her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla tüketiyor

Pandemi, kahve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirirken kahve tutkunları arasına yenilerini ekledi. Kahve Tüketim Araştırması'ndan elde edilen bulgular, Türkiye'de her 3 kişiden birinin günde 1 fincan, her 10 kişiden birinin günde 5 fincandan fazla kahve tükettiğini gösteriyor. Pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40'ın üzerine çıktığının tespit edildiği araştırma çalışmasına göre daha önce hiç kahve tüketmeyenlerin yüzde 82'si salgınla kahve tutkunları arasına katıldı. Kadınlar yüzde 58 ile kahve tutkunları arasında liderliği elinde bulunduruyor.

Kahve tüketimindeki artışın alışılmışın dışında kahve lezzetlerine yönelik eğilimi artırdığını belirten Olmadık Kahveler Marka Direktörü Ahmet Ayan, "Pandemi, kahveye sıcak yaklaşmayanları bile kahve tutkunları arasına kazandırdı. Sağlıklı yaşam bilincindeki artışla olmadık karışımlara ilgi arttı. Enfeksiyonlara karşı koruma kalkanı oluşturan tarçın, bağışıklık sistemini güçlendiren tahin, vücudu onaran tereyağı, kalp sağlığını destekleyen Hindistan cevizi yağı gibi farklı tatlar kahveyle aynı fincanda buluşup kahve tutkunlarının vazgeçilmezi oldu" dedi.