Her yemeğin yanında bir bardak! Yağları adeta akıtıyor...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Buket Ertaş Sefer, Kurban Bayramı'nın sıcakların yoğunlaştığı bu günlere denk gelmesiyle gerek ev ziyaretlerinde gerekse tatil bölgelerinde yemek ve tatlı tüketiminin arttığını ancak yeterli su tüketilmediğini hatırlattı. Özellikle de ev dışında tuvalete girmek istemeyen kişilerin, misafirliklerin sık yaşandığı, ev dışında kalma süresinin arttığı bu özel günlerde su tüketiminin sınırlı kalmasına sebep olabileceğini söyledi.
Hissedilen sıcaklığın yüksek seyrettiği zamanlarda sıvı ihtiyacının da arttığını anlatan Dyt. Sefer, "Ortalama olarak erişkin bir bireyin sıcak havalarda günde en az 2-3 litre su içmesi gerekir. Ancak bu miktar, kişinin fiziksel aktivite düzeyine, vücut ağırlığına ve çevresel koşullara bağlı olarak değişebilir. Su tüketimini artırmak, sağlıklı bir yaşam tarzının önemli bir parçasıdır ve sıcak havalarda bu durum daha da kritik hale gelir" dedi.
AÇLIK VE SUSUZLUK MEKANİZMASI BİRLİKTE ÇALIŞIR
Açlık ve susuzluk mekanizmasının birlikte çalıştığını söyleyen Dyt. Buket Ertaş, "Sürekli gıda tüketiminin olduğu bir dönemde suya olan ihtiyacın farkına varılmaz. Bu durumda az su içmekle birlikte fazla gıda tüketimi kilo almaya da neden olacaktır" diye konuştu.
EKLEM SAĞLIĞINI KORUR, ORGANLARIN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR
Eklem ve omurganın disklerinde bulunan kıkırdakların yüzde 80 oranında su içerdiğini ve eklem sağlığının korunması ve darbelere karşı daha dayanıklı olmak için ihtiyacı olan suyu vermek gerektiğini anlatan Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti:
"Bunun yanında tükürük ve mukus oluşumunu destekler. Vücut salgılarının yeterince üretilmesi organların da sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Örneğin bu sayede gözlerimiz nemini kaybetmez ve kuruluk gibi problemlerin önüne geçilmiş olur."
VÜCUDUN OKSİJENLENME KAPASİTESİ ARTAR
Ciddi dehidrasyon durumlarında bayılma ve kalp sorunları gibi daha büyük sağlık problemleri yaşanabileceğini hatırlatan Dyt. Sefer, "Kan bileşeninin büyük bir yüzdesi sudur. Kanın fazla sulanması da bir problemdir fakat yeterince akışkan olması dokularımıza yeterince oksijen iletiliyor olduğu anlamına gelir. Sağlıklı, dehidrate olmamış bir vücutta zaten denge kendiliğinden oluşur" dedi.
CİLDİ NEMLENDİRİR
Suyun cilt bariyerinin nemli kalmasını ve dışarıdan gelecek hasarlara karşı güçlü koruyuculuk yarattığı anlatan Dyt. Sefer, "Sıcak havalarda cilt daha fazla nem kaybeder. Yeterli su içmek, cildin nem dengesini korur, esnekliğini artırır ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Ayrıca nemli cilt geç kırışır ve yaşlanır" diye konuştu.
BAĞIRSAK FONKSİYONUN KORUNMASINA YARDIM EDER
Sindirim sisteminin düzgün çalışması, metabolik süreçlerin sağlıklı ilerlemesi için suya ihtiyaç duyulduğunu hatırlatan Dyt. Sefer, "Besinlerin sindirimi ve emilimi suya bağlıdır. Yeterli hidrasyon sindirim sisteminin çalışmasını destekler. Floranın susuz kalması yiyeceklerin kolay hareket etmemesine neden olur. Eğer vücut susuz kalırsa vücut hayatta kalma mekanizması ile çevresinden su çeker ve buna dışkı da dahildir. Dışkıdan su çekilirse sonuç kabızlıktır" ifadelerini kullandı.
VÜCUT ISISINI DÜZENLER
Vücut sıcaklığını düzenlemede de suyun kritik bir role sahip olduğunu belirten Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti:
"Sıcak ortamlarda vücut kendini soğutma mekanizmasını devreye alır. Deri katmanlarından sıvı buharlaştırarak (terleyerek) vücudu serinletmeye çalışır. Bu daha da sıvı kaybettirerek sıcaklamaya yol açar. Bu döngüden çıkmak için yeterli su tüketimiyle birlikte terlemenin önüne geçmek şart."
SU TÜKETİMİ ARTIRMAK İÇİN NELER YAPILMALI?
Dyt. Buket Ertaş Sefer, genel sağlığın vazgeçilmezi olan su tüketimini artırmak için şu önerilerde bulundu:
"Akıllı telefonlarımızdan uygulama kullanabilir veya kendi hatırlatmalarımızı yaratabiliriz, suyun tadı ile ilgili negatif düşünceleriniz var ise tüketeceğiniz suyun bir kısmına taze meyveler ilave edip tadını güzelleştirebiliriz, taşınabilir sağlıklı şişeler kullanıp gün içinde evde veya dışarda gözümüzün önünde tutarak tüketimi artırabiliriz. Sıvı alımı sadece su ile olmaz. Suyu ihmal etmeden maden suyu, taze sıkılmış sebze içecekleri ile de sıvı ihtiyacına destek olunabilir. Sıvı ihtiyacına destek olarak su içeriği çok yüksek olan karpuz, ıspanak, çilek, salatalık, marul, elma gibi yiyeceklere ara öğünde yer verebilir. Menülere kocaman salatalar ekleyebiliriz. Özellikle Kurban Bayramında et tüketiminin arttığını düşünecek olursak, kahvaltı dahil her öğünde salata tüketmek ideal olacaktır."