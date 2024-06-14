Her yemeğin yanında bir bardak! Yağları adeta akıtıyor...

EKLEM SAĞLIĞINI KORUR, ORGANLARIN SAĞLIKLI KALMASINI SAĞLAR

Eklem ve omurganın disklerinde bulunan kıkırdakların yüzde 80 oranında su içerdiğini ve eklem sağlığının korunması ve darbelere karşı daha dayanıklı olmak için ihtiyacı olan suyu vermek gerektiğini anlatan Dyt. Sefer, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunun yanında tükürük ve mukus oluşumunu destekler. Vücut salgılarının yeterince üretilmesi organların da sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Örneğin bu sayede gözlerimiz nemini kaybetmez ve kuruluk gibi problemlerin önüne geçilmiş olur."