Herkesin bildiği o diyet sırları gerçekten işe yarıyor mu?

Artık karbonhidrat yememek, yeşil çay içmek veya günde 16 saat aç kalmak... Sayılamayacak kadar çok yöntem bulunuyor. Ayrıca, tüm bu diyet hileleri pek işe yaramıyor. Üstelik bazıları tamamen safsatadan ibaret. Neredeyse herkesin bildiği bu ipuçlarının aslında ne kadar yanlış olduğuna gelin birlikte bakalım.

SU İÇMEK

Fazla kilolardan kurtulmanın sıkça bahsedilen bir yolu çok su içmektir. Hollanda Beslenme Merkezi, bu numaranın kilo vermeye hiç yardımcı olmadığını açıklıyor. Bu kurum kendi web sitelerinde, "Düzenli diyetinize bağlı kalırken çok fazla su içmek aslında yardımcı olmuyor" diyor. "Su, soda ve meyve sularını su ile değiştirmek için iyi bir seçenek. Kalori tasarrufu sağlıyor ve bu şekilde kilo vermenize yardımcı oluyor. Kalori açısından zengin bir atıştırmalık yemek yerine bir bardak su içmek de yardımcı olabilir." açıklamasını yapıyor. Bu nedenle su, şekerli içecekler için iyi bir alternatif. Ancak kesinlikle kilo vermenin cevabı değildir.

GREYFURT SUYU VE LİMON SUYU

Greyfurt suyu ve limon suyu su ile aynı görüntüye sahip. Yağ yakımına yardımcı olduklarına dair oldukça yaygın bir inanış olsa da bunun da doğru olmadığı ortaya çıktı. Greyfurt veya limonun yağ yakımını etkilediğine dair hiçbir kanıt yok. Bu durum, meyve suları içerek kilo vermenin başka bir efsane olduğu anlamına geliyor.