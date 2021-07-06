Herkesin mutfağındaki meyve! Diyabeti önlüyor, cildinizi yeniliyor

Armut , hem ulaşması kolay hem de farklı çeşitleri sayesinde birçok kişinin en sevdiği meyvelerden biri. Çocuk ve yetişkin her yaş grubundan insanın severek tüketmesi ile birlikte meyve tabaklarına farklı bir çeşitlilik de sağlıyor. İçeriğinde bulunan birçok vitamin ve mineralin yanı sıra lif oranı ile de en sağlıklı meyvelerin başında geliyor. İşte armut yemeniz için 5 sebep…

KALP VE DAMAR SAĞLIĞINI KORUYOR

Armut içeriğinde bulunan yüksek ve kaliteli lif oranı sayesinde kan basıncınızı düşürerek kalp ve damar sağlığınızı koruyor. Böylece uzun vadede daha sağlıklı bir dolaşım sistemi ile ileride yaşanma ihtimali olan kalp krizi, damar tıkanıklığı gibi sorunları engelliyor.

TİP 2 DİYABETE YAKALANMA RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Armut, lifin yanı sıra flavanoller ve antisitler de içerir. Bu üçü, tip 2 diyabet riskini azaltmak için bir araya geliyor. Bunun nedeni, vücudunuzun insülin ve glikozu kan dolaşımına emmesini kolaylaştıran insülin direncini artırma yetenekleridir. Böylece Tip 2 diyabet rahatsızlığı konusunda yaşanan endişeler de ortadan kalkabilir.

DAHA GÜÇLÜ BİR BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

Armut, C vitamini gibi antioksidanlarla doludur. Bu antioksidanlar, bağışıklık sisteminizin daha iyi çalışmasına yardımcı olarak sizi hastalıklardan daha iyi korur. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bu meyve, hastalandığınızda da daha hızlı iyileşmenizi sağlıyor veya hastalıkların sebep olabileceği semptomları engelliyor.