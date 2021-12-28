Kadın ve erkek metabolizmalarının birbirinden farkı nedir?

Kimyasal süreçler kadın ve erkek metabolizmasında temel olarak benzer olsa da bu süreçlerin gerçekleşmesi için kullanılan enerji birbirinden farklıdır. Bu enerjinin miktarı da metabolizmanın hızını belirler. Kadınların mı metabolizmaları daha hızlı çalışır erkeklerin mi?

ERKEKLERİN METABOLİZMALARI DAHA HIZLI ÇALIŞIYOR

Genetik olarak, erkekler kadınlardan daha fazla kas ve daha az yağ kütlesine sahiptirler. Kas dokusu yağ dokusundan daha fazla enerji harcar ve dolayısıyla vücuttaki kas kütlesi arttıkça metabolizma hızı da artar. Bu nedenle erkeklerin metabolizma hızları kadınlara göre daha fazladır. Erkeklerin kadınlardan daha hızlı kilo verebilmelerinin altında bu neden yatar.

ERKEKLERDE YAĞ DEPOLARININ KONUMU AVANTAJ SAĞLIYOR

Erkeklerin karınlarında daha fazla yağ depolanırken, kadınların kasları ve derileri arasında daha fazla yağ bulunur ve kalça ve uyluk bölgesinde toplanır. Karın bölgesindeki yağ hücreleri yağ yakımına daha duyarlıdır dolayısıyla karın bölgesinden kayıp sağlamak, kalça ve uyluk bölgesine göre daha kolaydır.

KADINLARDA MENOPOZ METABOLİZMA HIZINI YAVAŞLATIYOR

Yaş ilerledikçe kadınlarda da erkeklerde de metabolizma hızı azalır ancak bu azalma menopoz da yaklaştığı için kadınlarda daha belirgindir. Menopoz yaklaştıkça gelişen hormonal ve metabolik değişiklikler genellikle bu dönemde kilo alımına neden olur. Yağ artarken kas kütlesi azalmaya başlar ve metabolik süreçlerde düşüşe neden olur.

ERKEKLER EGZERSİZDEN DAHA FAZLA VERİM ALIYOR

Kadınlar daha yavaş kasılan kas liflerine sahiptir, bu da egzersiz yaparken daha fazla yağ kullandıkları anlamına gelir ancak egzersiz yaptıktan sonra kadınlar daha fazla karbonhidrat yakarken erkekler egzersiz yaptıktan sonra yağ yakmaya başlar. Bu da egzersiz sonrası sürekli yağ yaktıkları için kilo vermenin kadınlarda daha zor, erkeklerde daha kolay olmasına neden olur.