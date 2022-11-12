Kahvaltıda tükettiğinizde diyabet riskini sıfırlıyor gün boyu enerjik hissetmenizi sağlıyor!

Beslenme uzmanları, güne yulaf lapası ile başlamanın diyabet riskini azalttığını aynı zamanda gün içinde enerjik hissetmenizi sağladığını belirtti. Genellikle yaşam boyu süren ciddi bir rahatsızlık olan diyabet, aslında gelmeden önce bazı sinyaller veriyor. Aylar öncesinde ani acıkma ve tatlı krizleriyle ortaya çıkan diyabeti sağlıklı beslenmeyle durdurabilmek mümkün. Peki, hangi besin diyabet riskini sıfırlıyor ve diyabetin ilerlemesini engelliyor? İşte diyabete şifa olan mucize besin...

Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 09:18 PAYLAŞ ABONE OL

Diyabet, genellikle yaşam boyu süren ciddi bir hastalıktır. Diyabete yakalanmadan önce diyabeti önlemenin yolları denenmelidir. Uzmanlar, diyabet riskini azaltmanın ve diyabet belirtilerini hafifletmenin yollarının sağlıklı besinlerden geçtiğini vurguluyor. Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki farklı şekilde ilerler. Her ikisinde de kan şekerinde dalgalanmalar ve glikoz seviyesinde yükselmeler meydana gelir. Tip 1 hastalarında, vücut kan şekerini kontrol eden insülin adı verilen hormonu yeterinde üretemez.

Tip 2 hastalarında ise, yüksek kan şekerinin nedeni genellikle aşırı kilolu olmak veya yeterince egzersiz yapmamaktır.

Diyet yapmak ve sağlıklı beslenmek, diyabet belirtilerinin hafiflemesini sağlar. Beslenme uzmanı Cassandra Barns'a göre yulaf lapası, tip 2 diyabeti önleme konusunda oldukça başarılı. Yulaf lapası diyabet belirtilerini hafifletiyor ve diyabetin oluşumunu önlüyor. Yulaf lapası, sindirimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve kolesterolün dengelenmesi için muhteşem bir lif kaynağıdır. Yulaf, ideal kilonuza yaklaşmanızı sağlar, kan basıncınızı dengeler, tip 2 diyabeti kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.