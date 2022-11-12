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Kahvaltıda tükettiğinizde diyabet riskini sıfırlıyor gün boyu enerjik hissetmenizi sağlıyor!

Beslenme uzmanları, güne yulaf lapası ile başlamanın diyabet riskini azalttığını aynı zamanda gün içinde enerjik hissetmenizi sağladığını belirtti. Genellikle yaşam boyu süren ciddi bir rahatsızlık olan diyabet, aslında gelmeden önce bazı sinyaller veriyor. Aylar öncesinde ani acıkma ve tatlı krizleriyle ortaya çıkan diyabeti sağlıklı beslenmeyle durdurabilmek mümkün. Peki, hangi besin diyabet riskini sıfırlıyor ve diyabetin ilerlemesini engelliyor? İşte diyabete şifa olan mucize besin...

Giriş Tarihi: 12.11.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 09:18
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Kahvaltıda tükettiğinizde diyabet riskini sıfırlıyor gün boyu enerjik hissetmenizi sağlıyor!

Diyabet, genellikle yaşam boyu süren ciddi bir hastalıktır. Diyabete yakalanmadan önce diyabeti önlemenin yolları denenmelidir. Uzmanlar, diyabet riskini azaltmanın ve diyabet belirtilerini hafifletmenin yollarının sağlıklı besinlerden geçtiğini vurguluyor. Diyabet, tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki farklı şekilde ilerler. Her ikisinde de kan şekerinde dalgalanmalar ve glikoz seviyesinde yükselmeler meydana gelir.

  • Tip 1 hastalarında, vücut kan şekerini kontrol eden insülin adı verilen hormonu yeterinde üretemez.
  • Tip 2 hastalarında ise, yüksek kan şekerinin nedeni genellikle aşırı kilolu olmak veya yeterince egzersiz yapmamaktır.

Diyet yapmak ve sağlıklı beslenmek, diyabet belirtilerinin hafiflemesini sağlar. Beslenme uzmanı Cassandra Barns'a göre yulaf lapası, tip 2 diyabeti önleme konusunda oldukça başarılı. Yulaf lapası diyabet belirtilerini hafifletiyor ve diyabetin oluşumunu önlüyor. Yulaf lapası, sindirimin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi ve kolesterolün dengelenmesi için muhteşem bir lif kaynağıdır. Yulaf, ideal kilonuza yaklaşmanızı sağlar, kan basıncınızı dengeler, tip 2 diyabeti kalp hastalığı ve felç riskini azaltır.

ENERJİ VERİYOR BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Yulaf, enerji verir ve bağışıklığı güçlendirmek için gerekli olan B1, magnezyum, demir, manganez ve çinko gibi birçok vitamin ihtiyacını doğal yoldan karşılar. Bars, "Yapılan birçok diyet magnezyum açısından eksiktir ve bu süreçte yeterli alınmaz. Magnezyum, hücrenin enerji üretmesi için gerekli desteği sağlar. Yulaf, vücudun magnezyum ihtiyacını karşıladığı için diyet yaparken de enerjik hissetmeyi sağlar."

Yulafın içerdiği vitamin ve mineraller şu şekildedir;

  • B1 Vitamini (tiamin)
  • B6 vitamini
  • Folat (folik asit)
  • Ütü
  • Magnezyum
  • Çinko
  • Manganez
  • Fosfor

Yulaf, prebiyotik faydaları olan kepekli bir tahıldır. Mikrobiyomdaki iyi bakterileri beslemeye yardımcı olur. Bu bakteriler, daha sonra bağırsak astarını sağlıklı tutmaya yardımcı olan bütirat adı verilen bir madde yapar. Bağırsaklarımızdaki bifidobakterileri besler. Bakteriler, bağırsak duvarını besleyen ve sağlıklı kalmasına yardımcı olan maddeler üretmek için yulaf lifi kullanır. Yulaf lapasının bir diğer mucizevi etkisi ise gün içinde enerjik hissetmenizi sağlamaktır. Yulaf, doğal enerji kaynağıdır ve yavaş salınımlı enerji sağlar.

İşlem görmediği için sindirim sistemimizin parçalaması zaman alır. Böylece, tokluk hissinin uzun sürmesini sağlar ve kan şekerinde ani yükselme yaratmazlar. Yulaf lapası, gün boyu yavaş ve sürekli enerji salınımı sağlar. Yulaf, lapası tüketmek için diyabet hastası olmanıza gerek yok ancak diyabet belirtileri yaşıyorsanız muhakkak beslenmenize yulaf eklemelisiniz.

Diyabetin yaygın belirtileri şunlardır:

  • Özellikle geceleri normalden daha fazla idrara çıkma
  • Her zaman susamış hissetmek
  • Çok yorgun hissetmek
  • Kilo vermek
  • İyileşmesi daha uzun süren kesikler veya yaralar
  • Bulanık görme
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