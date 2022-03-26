Kahvaltıdan önce bir bardak içince göbek yağlarından eser bırakmıyor!

Pancar, yağ yakmayı kolaylaştıran fakat aynı zamanda içeriğindeki antioksidan ve vitaminler ile birlikte adeta bir sağlık deposu tüketmenize imkan tanıyan bir konfor sunar. Bu nedenle düzenli tüketimde hem besleyici bir öğün hem de oldukça faydalı ve lezzetli bir başlangıç olabilir.

PANCAR SUYU İLE NASIL ZAYIFLANIR?

Genellikle zayıflamak için gösterilen çaba, sağlıksız beslenmeyle sonuçlanabilir. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek ise en doğru yöntemlerden biri olarak sebze tüketimi oldukça önemlidir. Bu nedenle sebze tüketerek hem sağlıklı hem de uzun süreli fit bedene kavuşabilirsiniz. Fazla kalori tüketimi ve yanlış besin tercihleri, birçok bölgede yağlanmaya neden olurken sebzelerin yüksek lif oranı ve düşük kalori içeriği aradığınız beslenme desteğini sunuyor.





Antioksidan içeriği ile zararlı serbest radikallere karşı koruma sağlarken aynı zamanda yağ yakma potansiyelini de artırarak oldukça sağlıklı bir besin alternatifi sunan pancarı günlük yaşantınıza kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

Yağ yakımını hızlandıran pancar suyu ise fit bir bedene kısa sürede yağ yakarak ulaşmanızı sağlıyor. Düzenli olarak tüketilen pancar suyu, bağışıklık sistemini güçlenmesine ve yağların erimesine zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, yaptığı açıklamalar doğrultusunda kahvaltıdan önce tüketilen pancar suyu, hücrelerin yağ yakma hızını artırırken sağlıklı şekilde kilo vermeyi de kolaylaştırıyor. Üstelik yüksek kolesterolü de düşüren pancar suyu, kalp damar sağlığınızı da korumayı kolaylaştırıyor.

PANCAR SUYU NASIL HAZIRLANIR?





Pancar suyunu evde hazırlamak mümkün olsa da taze pancar tercihinde bulunmanız önemlidir. Suyu taze şekilde tüketilmelidir, aksi takdirde vitamin oranında büyük oranda düşüş ortaya çıkabilir. Pancar suyunu hazırlamak için öncelikle iyice yıkayın ve katı meyve sıkacağında kabuğunu soyduktan sonra iyice sıkın. Bu işlemi mutfak robotunda da yapabilirsiniz. Bu noktada dikkat edilmesi gereken en önemli durum; porsiyondur. Hazırlanan pancar suyu, 1 veya 2 gün içerisinde tüketilecek şekilde muhafaza edilmelidir.