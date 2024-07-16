Kahve tiryakilerine kötü haber! Sakın bu saatte içmeyin...

Sabah kahvesinin zamanlaması önemli. Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, kahve içmek için uyandıktan sonra en az bir saat beklemenin ve günün son kahvesini öğlen saat 2'de içmenin daha sağlıklı bir uyku düzeni için önemli olduğunu belirtiyor.