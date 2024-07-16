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Kahve tiryakilerine kötü haber! Sakın bu saatte içmeyin...

Kahve içmek, birçok yetişkin için mola verdiği anların, ufak kaçamakların vazgeçilmez aktivitelerinden biri. Sıklıkla tüketilen kahveyi doğru saatte içmenin ne kadar önemli olduğunu biliyor musunuz? Son yapılan çalışmalardan biri, kahve saatinin ne denli önemli olduğunu gösterdi.

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Giriş Tarihi: 16.07.2024 09:35
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Kahve tiryakilerine kötü haber! Sakın bu saatte içmeyin...

Sabah kahvesinin zamanlaması önemli. Sputnik'te yer alan habere göre uzmanlar, kahve içmek için uyandıktan sonra en az bir saat beklemenin ve günün son kahvesini öğlen saat 2'de içmenin daha sağlıklı bir uyku düzeni için önemli olduğunu belirtiyor.

Uyku uzmanı Rex Isap, uyandıktan sonra ilk bir saat içinde kahve içmekten kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Isap, "Uyandığımızda kortizol seviyelerimiz zirvededir ve bu hormon, uyanıklık seviyemizi artırır. Kortizol seviyeleriniz yüksekken kahve içmek, bu etkiye karşı çalışabilir ve kafeine tolerans geliştirmenize neden olabilir" dedi.

Cleveland Clinic'in bildirimine göre ise; sabah 9:30 ile 11:00 arasında sabah ortasından geç saatlere kadar bir fincan kahve, kahvenin en fazla faydasını elde etmenize yardımcı olabileeğini gsöteriyor.

Bu zaman diliminde kortizol seviyeleri düşmeye başlar ve kafeinin etkisinden en büyük etkiyi alırsınız.

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