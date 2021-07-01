Kansere karşı ekstra koruma sağlıyor!

Avokadonun kendine özgü tadı sayesinde mutfakta birçok yerde kullanılabiliyor. Meyve olarak sade tüketebileceğiniz gibi salatalar veya yemeklere de dahil edebileceğiniz avokado ile farklı tatları bir araya getirebilirsiniz. Üstelik sağlıklı bir yaşam için 30 gün boyunca günde 1 tane avokado tüketmek, hiç beklemediğiniz etkilere sebep olabiliyor.
BÖBREKLERİNİZ DAHA ETKİN ÇALIŞIR
Avokado potasyum açısından zengindir, bu nedenle bir tür böbrek probleminiz varsa, bu meyveyi diyetinize dahil etmek isteyebilirsiniz. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirmenin sağlıklı bir yolu olduğunu kanıtladı.
NEFESİNİZİ TAZELER
Doğal bir ağız tazeleyici arıyorsanız, avokadoyu günlük olarak tüketmek istediğiniz sonucu verecektir. Yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip bu meyveden günde bir tane yemek, bakterileri temizleyerek aradığınız ferahlığı sağlayabilir.
GÖRÜŞÜNÜZÜ DÜZELTİR
Günde bir taze, orta boy avokado yemek, gözlerinizin daha iyi bir fonksiyona sahip olmasını sağlar. Bunun nedeni, avokadonun vücudumuzdaki karotenoid seviyelerini artırmaya yardımcı olabilmesidir. Ayrıca bu meyve, antioksidan ve antienflamatuar ajan olarak çalışır.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GELİŞTİRİR
Sıklıkla soğuk algınlığı sorunu ile karşılaşıyorsanız, bağışıklık sisteminiz yeterince gelişmemiş olabilir. Neyse ki, bazı avokado bileşenlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve virüsleri, diğer enfeksiyonları baskılayabileceği bildirildi.
KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR
Yüksek tansiyonunuz varsa, avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriği, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudumuzdaki lipitleri artırmak için gerekli yapıya sahiptir. Bu sayede kalp ve damar sağlığınızı koruyarak daha sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.
KARACİĞER FONKSİYONLARINI DÜZENLER
Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenler. Üstelik sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Üstelik avokado yemenin karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği çeşitli çalışmalar sonucunda kanıtlandı. Bu yüzden bu meyveyi diyetinize ekleyerek karaciğerinizi koruyabilirsiniz.
DAHA KOLAY KİLO VERMENİZİ SAĞLAR
Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorundur. Bunu bir profesyonel ile değerlendirmek önemli olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Avokadonun doygunluğu artıran ve bağırsak hormonları üzerinde olumlu bir etkisi, onu sağlıklı beslenmenin en önemli besinlerinden biri haline getiriyor.
KANSERE KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLIYOR
Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceğini bilmemize rağmen, avokado herkes için bir joker karakter olarak görülebilir. Sitotoksik özelliklere sahiptir, yani avokado kanserojen hücreleri öldürebilir ve bu hastalığın büyümesini önleyebilir.
CİLDİNİZİ DÜZELTİR
Yiyebilir veya doğrudan cilde uygulayabilirsiniz. Avokado, cilde faydaları konusunda oldukça etkili bir meyve. İster düzenli olarak yiyebilir isterseniz cildinize direkt maske olarak uygulayabilirsiniz. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmaya yardımcı olarak daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda yol açar.
ARTRİT SEMPTOMLARINI HAFİFLETİR
Artritten muzdarip insanlar genellikle eklem ağrısı ile uğraşmak zorunda kalıyor. Ancak avokado yemek onlara bu semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Meyvenin antioksidan ve analjezik özellikleri ağrısız bir yaşam sürmesini sağlayabilir.