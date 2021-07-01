Kansere karşı ekstra koruma sağlıyor!

Son yıllarda sağlıklı beslenme planlarının favori besini olan avokado, düzenli olarak tüketildiğinde vücudunuzda hiç beklemediğiniz mucizevi etkiler gösterebiliyor. Süper besinlerden biri olarak tanımlanan bu meyve, Orta Meksika’dan dünyaya yayılarak her mutfakta kendine özel bir yer ediniyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirmesinden kanseri yenmeye kadar oldukça farklı faydası bulunan bu meyve ile sağlığınız için yeni bir adım atabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 01.07.2021 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021 12:07 ABONE OL PAYLAŞ

Avokadonun kendine özgü tadı sayesinde mutfakta birçok yerde kullanılabiliyor. Meyve olarak sade tüketebileceğiniz gibi salatalar veya yemeklere de dahil edebileceğiniz avokado ile farklı tatları bir araya getirebilirsiniz. Üstelik sağlıklı bir yaşam için 30 gün boyunca günde 1 tane avokado tüketmek, hiç beklemediğiniz etkilere sebep olabiliyor. BÖBREKLERİNİZ DAHA ETKİN ÇALIŞIR Avokado potasyum açısından zengindir, bu nedenle bir tür böbrek probleminiz varsa, bu meyveyi diyetinize dahil etmek isteyebilirsiniz. Araştırmalar, düzenli olarak avokado yemenin böbrek fonksiyonlarını iyileştirmenin sağlıklı bir yolu olduğunu kanıtladı.

NEFESİNİZİ TAZELER Doğal bir ağız tazeleyici arıyorsanız, avokadoyu günlük olarak tüketmek istediğiniz sonucu verecektir. Yüksek antibakteriyel aktiviteye sahip bu meyveden günde bir tane yemek, bakterileri temizleyerek aradığınız ferahlığı sağlayabilir. GÖRÜŞÜNÜZÜ DÜZELTİR Günde bir taze, orta boy avokado yemek, gözlerinizin daha iyi bir fonksiyona sahip olmasını sağlar. Bunun nedeni, avokadonun vücudumuzdaki karotenoid seviyelerini artırmaya yardımcı olabilmesidir. Ayrıca bu meyve, antioksidan ve antienflamatuar ajan olarak çalışır.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ GELİŞTİRİR Sıklıkla soğuk algınlığı sorunu ile karşılaşıyorsanız, bağışıklık sisteminiz yeterince gelişmemiş olabilir. Neyse ki, bazı avokado bileşenlerinin bağışıklık sistemini güçlendirebileceği ve virüsleri, diğer enfeksiyonları baskılayabileceği bildirildi. KAN BASINCINI DÜŞÜREBİLİR Yüksek tansiyonunuz varsa, avokado en büyük yardımcınız olabilir. Yüksek potasyum ve lutein içeriği, vasküler hastalıkları iyileştirmek ve vücudumuzdaki lipitleri artırmak için gerekli yapıya sahiptir. Bu sayede kalp ve damar sağlığınızı koruyarak daha sağlıklı bir yaşama adım atabilirsiniz.

KARACİĞER FONKSİYONLARINI DÜZENLER Karaciğer, kanımızdaki çoğu kimyasal seviyeyi düzenler. Üstelik sağlıklı kalması ve düzgün çalışması çok önemlidir. Üstelik avokado yemenin karaciğer hasarını azaltmaya yardımcı olabileceği çeşitli çalışmalar sonucunda kanıtlandı. Bu yüzden bu meyveyi diyetinize ekleyerek karaciğerinizi koruyabilirsiniz. DAHA KOLAY KİLO VERMENİZİ SAĞLAR Aşırı kilo alımı ve obezite dünya çapında bir sorundur. Bunu bir profesyonel ile değerlendirmek önemli olsa da, avokadonun kilo vermeye yardımcı olabileceği kanıtlanmıştır. Avokadonun doygunluğu artıran ve bağırsak hormonları üzerinde olumlu bir etkisi, onu sağlıklı beslenmenin en önemli besinlerinden biri haline getiriyor.

KANSERE KARŞI EKSTRA KORUMA SAĞLIYOR Sağlıklı ve dengeli beslenmenin bazı kanser türlerini önleyebileceğini bilmemize rağmen, avokado herkes için bir joker karakter olarak görülebilir. Sitotoksik özelliklere sahiptir, yani avokado kanserojen hücreleri öldürebilir ve bu hastalığın büyümesini önleyebilir. CİLDİNİZİ DÜZELTİR Yiyebilir veya doğrudan cilde uygulayabilirsiniz. Avokado, cilde faydaları konusunda oldukça etkili bir meyve. İster düzenli olarak yiyebilir isterseniz cildinize direkt maske olarak uygulayabilirsiniz. Karotenoid özellikleri, ultraviyole ışınlarından korunmaya yardımcı olarak daha genç ve ışıltılı bir yüz ve vücuda yol açar.