Kemik suyu birçok probleme iyi geliyor!

Kemik suyu, hayvanların bağ dokuları ve kemikleri kaynatılarak yapılmaktadır. Kemik suyu soslarda ve çorbalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 31.08.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 09:30

Kemik suyu kullanımı tarih öncesi zamanlara kadar dayanmaktadır. Hayvanların kemik, eklem ve toynakları gibi yenmeyen parçaları kaynatılarak et suyuna dönüştürülmektedir. Çoğu hayvanın kemikleri kaynatılarak kemik suyu elde edilebilmektedir. VİTAMİN VE MİNERALLER SAYESİNDE BESLEYİCİDİR Kemik suyu içerisinde bulunan birçok vitamin ve mineral sayesinde çok besleyicidir. Hayvan kemikleri magnezyum, fosfor, kalsiyum, potasyum bakımından çok zengindir. Bu mineraller kemiklerin oluşması ve güçlenmesi için oldukça gerekli minerallerdir. Kemik suyunda kullanılan ilik A, K vitamini, çinko, selenyum, bor ve omega-3, omega-6 yağ asitleri açısından zengindir. KOLAJEN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Hayvan kemikleri aynı zamanda kolajen proteinini de içermektedir. Kolajen de vücut yapısını koruyan en temel maddedir. Tendonlarda, bağlarda ve kemiklerde bulunur. Kolajen yaşlanmayı geciktirmektedir ve vücudun zinde kalmasını sağlamaktadır.

SİNDİRİMİ KOLAYDIR Kemik suyunun sindirimi kolaydır aynı zamanda diğer besinlerin sindirimine de yardımcı olmaktadır. Kemik suyu içerisinde bulunan jelatin sindirim sisteminde bulunan suya bağlanmaktadır. Böylece besin maddeleri bağırsaklarımızdan daha kolay geçebilmektedirler. Jelatinin etkilerini öğrenmek amacıyla sıçanlar üzerinde yapılan bir klinik çalışmada jelatin tüketen sıçanların sindirimin sistemlerinin mukozal tabaklarının jelatin sayesinde korunduğu ve iyileştiği gözlemlenmiştir. Jelatinin insan sindirim sisteminde de aynı görevi yaptığı düşünülmektedir. İÇERİĞİNDEKİ ARGİNİN VE GLİSİN ANTİ- İNFLAMATUAR ETKİ YARATMAKTADIR Kemik suyu içerisinde arginin ve glisin aminoasitleri bulunmaktadır. Bu aminoasitler güçlü anti-inflamatuar etkilere sahiptirler. Yapılan bir çalışmada astımlı farelere oral yolla arginin takviyesi verilmiştir. Arginin takviyesi alan farelerin solunum yolu inflamasyonlarının azaldığını ve astım semptomlarının iyileştiği gözlemlenmiştir. EKLEM AĞRILARINI AZALTABİLİR Ayrıca kemik suyunda bulunan kıkırdakta glukozamin ve kondroitin bulunur. Yapılan birçok araştırma kondroitinin ve glukozaminin eklem ağrılarını azalttığını ve osteorartrit yani eklem kıkırdağında oluşan bozulma semptomlarını azalttığını belirtilmiştir. TOKLUK SÜRESİNİ ARTTIRIR Yapılan çalışmalarda kemik sulu çorba tüketmenin kişilerin tokluk süresini arttırdığını ve vücut ağırlığının azalmasını sağladığını göstermektedir.

İÇERİĞİNDEKİ GLİSİN UYKU SALİTESİNİ ARTTIRMAKTADIR Kemik suyunun içinde bulunan glisin aminoasidi, kişilerin rahatlamasına yardımcı olabilir. Yapılan birden çok çalışma glisinin uykuyu arttırmaya yardımcı olduğunu bulmuştur. Yapılan bir çalışmada yatmadan 3 gr glisin almanın uyku kalitesini arttırdığını bulmuştur. Bu sebeple kemik suyu içmek uyku kalitesini arttırmaktadır. FAZLA TÜKETMEK KALP DAMAR SAĞLIĞI SORUNLARINA YOL AÇMAKTADIR Kemik suyu fazla tüketildiğinde yarar yerine zarar verebilmektedir. Fazla tüketilmesi kalp, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir ve kolesterol hastalıklarına sebep olabilir. Bu sebeple her gün kemik suyu tüketmenin vücudumuza faydadan çok zarar vermektedir. Her şeyde olduğu gibi kemik suyunda da aşırıya kaçmamakta fayda vardır. Sonuç olarak çoğu insan yukarıda belirtiğim vitaminleri ve mineralleri yeterli miktarda alamamaktadır. Bu nedenle bireyler kemik suyu içtiğinde vücutları için faydalı birçok besin maddesini alabilmektedir. Ayrıca sağlık için de birçok faydası bulunmaktadır. Fakat tüketilecek miktar iyi belirlenmelidir.