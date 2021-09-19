Kilo almada suçlu besin ekmek mi?

Sağlıklı beslenme sürecinde ya da kilo verme sürecinde bize yardımcı bile oluyor bizim suçladığımız ekmek. Aslında bu noktada sormamız gereken 2 soru vardır;

-Hangi türde tüketmeliyim?

-Ne kadar tüketmeliyim?

Bu iki sorunun cevabını doğru şekilde uyguladığımızda göreceksiniz ki bizim kilo almamızın nedeni ekmek değil onu ne kadar tükettiğimiz ya da öğünlerde tabaklarımızda nasıl bir denge oluşturduğumuz belki de ben hayır diyemem ayıp olur diyerek aldığımız ikramlar.

Ekmek tüketmiyorum diyoruz ama börek, makarna, pilav, mısır gibi yiyecekleri bol bol tüketiyorsak eğer aslında ekmek tüketiyoruz. Nasıl mı? Bu belirttiğim besinler ekmek grubunda yer alır ve porsiyon ve sıklığına dikkat edilmediğinde kalorileri de yüksek olabileceği için tartıya artı yansır.