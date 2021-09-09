Kilo almamak için ne gibi önlemler alınmalı?

Temel sorun yağ dokusunun artarak aşırı kilo sorununu ortaya çıkartmasıdır. Günümüzde maalesef fastfood ve benzeri dengesiz beslenmeye yönelimin artması nedeniyle Çocukluk çağı obezitesinin de arttığını görüyoruz. Aşırı kilolu çocukların, önlem alınmadığı taktirde gelecekte Diyabet, kalp ve koroner damar hastalıkları, erken yaşta hipertansiyon ve kanser gibi hastalıklara yatkınlıkları da maalesef artmaktadır.

O nedenle düzenli ve dengeli beslenmeye, sportif aktivitelere yönlendirme gibi tedbirlerle vaktiyle aşırı kilonun önüne geçilmesi en doğru seçenek olacaktır.

"SU İÇSEM YARIYOR" KLİŞESİ DOĞRU OLABİLİR Mİ?

Beslenmesine dikkat ettiklerini söyledikleri halde en küçük kaçamaklarda bile kilo aldıklarını söyleyenler her zaman mutlaka vardır. Bu kişiler durumlarını "Su içsem yarıyor" diye tarif eder ve bundan yakınırlar.

KİLO ALMAMAK İÇİN NE GİBİ ÖNLEMLER ALINABİLİR?

*Aralıklı oruç ile diyet yapan pek çok kişinin gündeminde olduğu üzere, geç saatlerde yemek yememek

*Daha Hareketli bir yaşam tarzı ve düzenli spor yapmak

*Hazır gıdalardan uzak durmak

*Karbonhidrat içeriği yüksek besinlerden uzak durmak ve yağlı yiyecek tüketmemek

Tüm bunları uyguladığınız halde, "Su içsem yarıyor" diyorsanız, metabolizma hızınızda, hormonal dengenizde herhangi bir nedenle bir yavaşlık söz konusu olabilir. Bunun için ilgili metabolizma ve endokrin uzmanına başvurmanız uygun olacaktır.