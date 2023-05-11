Kilo vermenin kuralı uykunuzda! Yatağa girmeden bunu önce bunu yaparsanız…

Spor Bilimleri Direktörü Joel Totoro, "Uyku yoksunluğu, uyanıklığın, tepki süresinin ve anıları saklama yeteneğinin azalmasına yol açar" açıklamasında bulundu.
Uyku yoksunluğu ayrıca bağışıklık fonksiyonunda bir azalmaya ve büyüme hormonlarının yanı sıra leptin ve adiponektin hormonlarının salınımında azalmaya yol açabilir, her ikisi de yağ kazanımı ve kaybında rol oynar.
KİLO VERMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN O UYKU ALIŞKANLIĞI
Kilo oranları konusunda düzenleme yapmak isteyen kişiler için en önemli noktalardan biri; yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmak önem taşıyor. Tok karnına yatmak, bize aç olduğumuzu ve ne zaman tok olduğumuzu söyleyen hormonların düzenli çalışmasını engellemeye neden olabilir.
Beslenme Uzmanı Elizabeth Ward, kötü uykunun bir sonucu olarak gün içinde daha aç olabileceğinizi açıklıyor.
Ayrıca, zayıf uyku, hızlı ve enerji artışı sağlayan, genellikle ilave şeker veya diğer yüksek oranda rafine edilmiş karbonhidratlar yönünden zengin olan ve gün içerisinde daha fazla kalori içeren yiyeceklere yönelmeye neden olabilir.
Ward, en az 25 gram protein içeren tatmin edici, dengeli bir akşam yemeği yiyin ve akşam yemeğinden sonra yemek yemeyi bırakmanın en ideal seçeneklerden biri olduğunu belirtiyor.
Yatma saatine yakın tüketilen kaloriler otomatik olarak kilo vermeyi engellemese de, özellikle bu yiyecekler yağ ve kalori açısından yüksek olduğunda, aşırıya kaçma ihtimalinin daha yüksek olma riski taşıyor.
Ward, atıştırmalıklar konusunda kendinizi kontrol edemediğinizi düşünüyorsanız, bunun için süzme yoğurt, kavrulmuş nohut gibi bir alternatifi deneyebilir, daha sağlıklı seçeneklerle rahat bir "uyku öncesi" rutin oluşturabilirsiniz.