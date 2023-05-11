Kilo vermenin kuralı uykunuzda! Yatağa girmeden bunu önce bunu yaparsanız…

Uyku yoksunluğu ayrıca bağışıklık fonksiyonunda bir azalmaya ve büyüme hormonlarının yanı sıra leptin ve adiponektin hormonlarının salınımında azalmaya yol açabilir, her ikisi de yağ kazanımı ve kaybında rol oynar.

KİLO VERMEK İÇİN UYGULANMASI GEREKEN O UYKU ALIŞKANLIĞI

Kilo oranları konusunda düzenleme yapmak isteyen kişiler için en önemli noktalardan biri; yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmak önem taşıyor. Tok karnına yatmak, bize aç olduğumuzu ve ne zaman tok olduğumuzu söyleyen hormonların düzenli çalışmasını engellemeye neden olabilir.

Beslenme Uzmanı Elizabeth Ward, kötü uykunun bir sonucu olarak gün içinde daha aç olabileceğinizi açıklıyor.