Kilo vermeye çalışırken en sık yapılan hatalar!

Gün içerisinde sürekli olarak yediklerinizin kalorisini hesaplıyor ve bir şeyi yiyip yemeyeceğinize kalorisine bakarak mı karar veriyorsunuz? İşte hatayı burada yapıyor olabilirsiniz. Her besinin metabolizma ve vücut fonksiyonları üzerinde etkisi farklıdır. Besinler aynı kaloriye sahip olsalar bile insülin, adrenalin, diğer hormonal tepkiler, karaciğerde de novo lipogenez (yağ üretimi), beyin ödülünün aktivasyonu, bağırsak mikrobiyotası üzerinde farklı etki gösterirler. Bu nedenle sağlıklı kilo kaybı sağlamak ve verdiğiniz kiloyu uzun vadede korumak için kalori saymayı bırakın ve diyetinizin kalitesine odaklanın.

KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN

Kendinizi aç bırakarak kilo vermeye çalıştığınızda 'açlık modu' gelişir. Açlık modu bilimsel adıyla adaptif termogenez, vücudun uzun süreli yüksek kalori kısıtlamasına verdiği doğal tepkidir. Yüksek kalori kısıtlamasını içeren diyetleri uzun süre uyguladığınızda vücut kendini korumaya almak amacıyla harcadığı enerjiyi azaltır dolayısıyla bazal metabolizma hızınız yavaşlar ve aynı zamanda açlık hissinizi artırarak sizi daha fazla yemeğe teşvik eder. Bunun sonucunda kilo vermeniz zorlaşır ve diyetin sürdürülebilirliği azalır.

MUCİZE BEKLEMEYİN

Beslenme şeklinizi değiştirmediğiniz sürece her sabah limonlu su içerek, her gün maydanoz kürü yaparak zayıflayamazsınız. Bu nedenle kilo vermek istiyorsanız öncelikle besinlerden mucize beklemek yerine sağlıklı beslenmeye başlamalısınız. Bununla birlikte, en önemli noktalardan birisi de sabırlı olmak. Hızlı sonuç almak istiyor olabilirsiniz ancak gerçek şu ki 5 senede aldığınız kiloyu 5 günde veremezsiniz.

TEK TİP BESLENMEYİN

Her gün aynı kahvaltıyı yaptığınız, her öğle ve akşam yemeğinde aynı yemeği yediğiniz bir diyet şekli bir süre sonra kilo verememenize neden olur. Tek tip beslenmek yerine besin çeşitliliğinin sağlandığı bir beslenme şekli benimsemelisiniz. Mesela her gün kahvaltıda yumurta, peynir yemek yerine bir gün de yoğurt, yulaf yiyebilirsiniz veya her gün şeftali yemek yerine bir gün de elma yiyebilirsiniz.

BATTI BALIK YAN GİTMESİN

Kilo vermeye çalışırken en sık yapılan hatalardan biri de 'battı balık yan gider' mantığında olmaktır. Kendinizi ''Nasılsa öğle yemeğinde kaçırdım, olan oldu, bu tatlıyı da yiyeyim'' gibi cümleler kurarken buluyorsanız bu bakış açısından bir an önce uzaklaşmalısınız. Çünkü özellikle yüksek kilodaysanız kilo verme süreci uzun bir süreçtir. Bu süreçte sağlıksız kategorisine sokabileceğimiz ve sevdiğiniz besinleri tüketim sıklığına dikkat ederek porsiyon kontrolü dahilinde tüketebilir ve bir sonraki öğünü veya günü daha hafif geçirerek dengeleyebilirsiniz. Eğer dengeleme yoluna gitmez ve o gün içerisinde daha fazla yemeğe devam ederseniz kilo vermek oldukça zor bir hale gelecektir.