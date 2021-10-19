Küçük önlemler boğaz ağrısını önleyebilir

Ağrı, kaşıntı, yutma güçlüğü, halsizlik, şişmiş bademcikler gibi belirtiler ve zaman zaman ateş, öksürük, burun akıntısı, hapşırma, bulantı ve baş ağrısı gibi daha etkili olabileceğini belirten Uzman Diyetisyeni Veysel Ciğerli, "Boğaz ağrısına, virüslerin varlığı, bakteriyel enfeksiyonlar ve diğer dış etkenler sebep olabilir. Viral enfeksiyonların sebep olduğu boğaz ağrısı, tıbbi tedavi uygulanmakla beraber, bazen de kendiliğinden düzelen bir durumdur. Bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklanan boğaz ağrısı ise antibiyotik ilaçlar veya besinler yardımıyla tedavi edilmektedir. Bunun haricinde yeteri kadar dinlenmek, uyumak, yüksek sesle konuşmamak da boğaz ağrısıyla başa çıkmanın yollarındandır" dedi.

IHLAMUR İLTİHAPLANMAYI ÖNLER VE DOĞAL ANTİENFLAMATUVAR ÖZELLİK GÖSTERİR

Boğaz ağrısına iyi gelen besinler hakkında bilgi veren Ciğerli, "Sık sık su tüketimi boğazın kurumasını ve tahriş olmasını önlemektedir. Zencefili 1 tatlı kaşığı bal ile karıştırıp sabahları tüketebilir. Asetik asit içeriğinden dolayı sirke boğazdaki bakterileri etkisiz hale getirmeye yardımcı olur. 1 çay bardağı ılık suya atılmış 2 çorba kaşığı sirke ile gargara yapmak yeterli olacaktır. İyotsuz tuz ile yapılan gargara da bakterilerle savaşmada etkilidir. 1 fincan ılık suya 1 çay kaşığı iyotsuz tuz atılarak hazırlanabilir. Ihlamur iltihaplanmayı önler ve doğal antienflamatuvar özellik gösterir. Ihlamur çayı tüketimi de boğaz enfeksiyonlarıyla başa çıkmada etkili olacaktır. Soğan ve sarımsak da en güçlü doğal antibiyotik kaynaklarındandır. Bu besinlerin tüketimi hem viral hem de bakteriyel enfeksiyonlarla başa çıkmada son derece önemlidir" şeklinde konuştu.

