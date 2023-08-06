Kullandığı sosla tam "45 kilo" verdi! Zayıflama süreciyle adeta fenomene dönüştü...

Suzette Brown adlı kadın, sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir ipucuyla gündeme geldi. 3 çocuk annesi kadın, kilo vermeye ve sağlıklı beslenmeye dair tüyolarıyla büyük ilgi topladı.
"DOĞRU SOS KULLANIMI KİLO VERDİRİYOR"
Eğlence, annelik deneyimi ve fitness ile ilgili paylaşımlar yapan Brown, lezzetli yemekler pişirirken aynı zamanda "çok daha fazla" kilo verebildiğini keşfettiğini anlattı.
Bunun için verdiği sırlar arasında "doğru sos kullanımı" bulunuyordu. Bu şekilde 45 kilo kadar verdiğini açıklayan kadın; birçok kişinin bu tüyoyla kilo verebileceğini de söyledi.
"BAHARATLAMA HIZLI SONUÇ ALMANIZI SAĞLAYABİLİR"
Yemeklerinde ilave şeker içermeyen ve düşük kalorili bir sos kullanmanın, yemekleri "baharatlamanın" daha hızlı sonuç alabilmenizi sağladığını belirtti.
Suzette, yemek yaparken tavuk pişirme örneğini verdi. Tavukları kendi damak tadınıza uygun şekilde baharatladıktan sonra tavada "sprey yağ" ile ızgara yapabileceğinizi veya airfryerda pişirebileceğinizi anlattı.
"SOS SEÇERKEN DÜŞÜK KALORİLİ OLMASINA DİKKAT EDİN"
Buradaki en önemli anahtar ise; diğer yemeklerde de olduğu gibi "düşük kalorili bir sos" kullanımı olduğunu belirtti. Örneğin; mayonez gibi yoğun yağ içeriğine sahip soslar, yemekten alacağınız kalori miktarını büyük miktarda artırabiliyor.
Yorum bölümünde, kullanıcılar Suzette'i verdiği kilolardan dolayı tebrik ettiler ve basit ama etkili diyet sırlarını paylaştığı için ona teşekkür ettiler.
"DOKUZ AYDA 31 KİLO VERDİM"
Kullanıcılar, Suzette'in verdiği kilolarla ilgili oldukça pozitif yorumlar yapmalarının yanı sıra; aynı zamanda kilo verme sürecinin ne kadar vakit aldığını da sordular.
Suzette, takipçilerine; verdiği 31 kilonun yaklaşık dokuz ay sürdüğünü fakat bu süreçte birkaç ipucunun hayatını kolaylaştırdığını anlattı.