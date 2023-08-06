Kullandığı sosla tam "45 kilo" verdi! Zayıflama süreciyle adeta fenomene dönüştü...

Suzette, yemek yaparken tavuk pişirme örneğini verdi. Tavukları kendi damak tadınıza uygun şekilde baharatladıktan sonra tavada "sprey yağ" ile ızgara yapabileceğinizi veya airfryerda pişirebileceğinizi anlattı.

Yemeklerinde ilave şeker içermeyen ve düşük kalorili bir sos kullanmanın, yemekleri "baharatlamanın" daha hızlı sonuç alabilmenizi sağladığını belirtti.

"SOS SEÇERKEN DÜŞÜK KALORİLİ OLMASINA DİKKAT EDİN"

Buradaki en önemli anahtar ise; diğer yemeklerde de olduğu gibi "düşük kalorili bir sos" kullanımı olduğunu belirtti. Örneğin; mayonez gibi yoğun yağ içeriğine sahip soslar, yemekten alacağınız kalori miktarını büyük miktarda artırabiliyor.

Yorum bölümünde, kullanıcılar Suzette'i verdiği kilolardan dolayı tebrik ettiler ve basit ama etkili diyet sırlarını paylaştığı için ona teşekkür ettiler.