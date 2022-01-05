Metabolizma hızını ikiye katlayan altın besin!

Gün boyunca çalışmak için yediğimiz gıdalardan gelen enerjiye ihtiyacımız var ve metabolizmamız tükettiğimiz enerjiyi hücreleri onarmak, kan akışını sürdürmek ve hatta nefes almak için dönüştürerek bize yardımcı oluyor. Ama hangi yiyecekler metabolizmanız için en iyisi? Ve diğerleri arasında öne çıkan var mı? İşte bu sorunun cevabı...

Nutrition'ın kurucusu ve Slimdown with Smoothies'in yazarı Uzman Laura Burak EatThisNotThat'e verdiği röportajda, yumurtaların metabolizmamızı hızlandırmak için en iyi yiyecek olarak kabul edildiğini belirtiyor.

Laura Burak, metabolizmayı hızlandırmak için en iyi yiyeceği seçerken, sadece metabolizmamıza iyi gelen değil, aynı zamanda lezzetli ve erişilebilir bir yiyecek seçmek için tüm alternatifleri değerlendirdiğini belirtiyor.





Burak, "Gerçekten inanılmazlar. Çünkü sadece lezzetli, süper besleyici, çok yönlü ve uygun fiyatlı değiller, aynı zamanda tokluk, metabolizma ve kilo kontrolünde artışla bağlantılı yumurta içeren yemekler üzerinde onlarca yıl süren önemli araştırmalar yapıldı" diyor. Ama yumurtalar neden tam olarak iyi bir metabolizma hızlandırıcı seçenek? Cevap esas olarak protein içeriğinde bulunur.

Burak, "Yumurtalar hem protein hem de yağ açısından zengindir, bu da yiyeceklerin termik etkisini arttırır" diyor ve "örneğin, vücudunuzun proteini sindirmek için karbonhidratlara kıyasla daha fazla enerjiye ihtiyacı var" diyor.

Protein, metabolizmamızı iyileştirmede veya sürdürmede kilit faktörlerden biri. American Journal of Nutrition tarafından yapılan bir araştırmaya göre, en az %29 protein içeren bir diyet uygulayan katılımcıların, diyetleri yalnızca %11 protein olan kişilere göre önemli ölçüde daha yüksek dinlenme metabolizma hızına sahipti.

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Burak, "Yüksek proteinli yiyecekler daha yavaş sindirilir ve mide boşalmasını geciktirir veya mideyi daha yavaş boşaltır, bu nedenle sizi karbonhidratlardan daha uzun süre tok tutar." diyor. Metabolizmanızı hızlandırmak için diyetinize biraz daha protein eklemeye karar verirseniz, yumurta eklemek bunu yapmanın basit bir yoludur.



Burak, "Yumurta, kolay ve hızlı bir şekilde pişirilebilen ve damak zevkinize göre birçok şekilde hazırlanabilen en besleyici, en uygun fiyatlı yiyeceklerden biridir" diyor. Belgelenmiş bilimsel araştırmaların yanı sıra, danışanlarım diyetlerine yumurta eklediklerinde çok daha fazla tatmin hissettiklerini, öğünler arasındaki sürenin daha uzun sürdüğünü ve acıkmanın azaldığını anekdot olarak bildiriyorlar.