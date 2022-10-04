Mide sorunlarını tetikleyen besinlere dikkat!

ÇOK FAZLA VE HIZLI YEMEK YEMEK

Mide ekşimesi ve yanmasına engel olmak için başlangıçta özel besinler düşünülmeden tüketilen yemek miktarına bakılmalıdır. Fazla hacme sahip olan besin hızlı şekilde mideye ulaşırsa mide yanması fazlalaşacaktır. Mide yanmasına iyi ya da kötü gelen bir besin fazla miktarda tüketildiği zaman rahatsızlık verir. Ayrıca yemekler hızlı tüketildiği zamanda mide yanması meydana gelebilir. Besinler hızlı tüketildiğinde sindirim işlemi istenildiği gibi olmaz ve bu durum midedeki yanmayı tetikler.

ASİT ORANI YÜKSEK BESİNLER TÜKETMEK

Portakal, greyfurt, domates, limon, domates sosları gibi besinler mide ekşimesine neden olabilir. Bu besinler asidik özelliğe sahip oldukları için hassas mideye sahip olan kişilerde sorun çıkartma riskine yol açarlar. Ayrıca sirke, limon tuzu, turşu, hardal, soya ve bazı salata sosları asit içerikli olması sebebiyle midedeki problemleri tetikleyebilir.

YAĞLI GIDALARA DİKKAT!

Genel olarak sindirimi uzun süren yağ içeriği yüksek miktarda olan besinler buna bağlı olarak mide de daha uzun süre kalırlar. Yağlı gıdalar mide de uzun zaman kaldığı için mide sorunlarını da artırırlar. Cips, kızartılmış besinler, sakatat, kavurma, kızartılmış tavuk derisi ile birlikte tüketilen tavuk sıklıkla tüketilirse mide problemlerine zemin hazırlar.

KURU BAKLAGİLLER VE HAMUR İŞLERİ

Kuru baklagiller gaz ve şişkinlik problemi meydana getirebileceğinden bunların tüketim sıklığını en aza indirin. Kuru baklagillerin gazını almak için pişirirken içerisine kişniş, kekik, kimyon ve nane ilave edebilirsiniz. Hamur işlerini ve şerbetli kızarmış tatlıları sık tüketmek midede yanmaya neden olur.