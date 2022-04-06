Ne kadar yerseniz yeyin: Bu besini tükettiğinizde kilo almanız imkansız!

Sağlığa birçok faydası olan bu gıdanın, vücudunuzda yarattığa etkiye inanamayacaksınız. Vücudunuzdaki toksinlerden arınmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda vitamin ve mineral bakımından oldukça zengin bir besindir. İşte her gün salatalık yemeniz için 6 neden…

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 06.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 10:29

Salatalığın sağlık için ne kadar faydalı bir sebze olduğunu biliyor musunuz? Vücudumuzdaki su oranını dengeleyen bu besin, aynı zamanda kansere karşı da büyük bir koruma sağlıyor. Yapılan araştırmalar ise; salatalığın, kilo vermeye yardımcı bir besin olduğunu gösterdi. Bununla beraber, kadınların cilt bakımında rutin olarak kullandığı salatalık; cilt lekelerine ve ödeme karşı da çok faydalı.

HİDRASYONU ARTIRIR Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bazı günler dört bardaktan fazla su içemezsiniz. Hatta bir bardaktan fazla su içmediğiniz günler de olmuştur. Eğer su içme alışkanlığınız yoksa, salatalık tüketin. Çünkü salatalığın, %90'ı su. Bu sebze; yüksek miktarda su ve çözünebilir lif içerdiği için, vücudunuz da hidrasyonu artırarak kilo vermenize de yardımcı olur.