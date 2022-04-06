Ne kadar yerseniz yeyin: Bu besini tükettiğinizde kilo almanız imkansız!

Salatalığın sağlık için ne kadar faydalı bir sebze olduğunu biliyor musunuz? Vücudumuzdaki su oranını dengeleyen bu besin, aynı zamanda kansere karşı da büyük bir koruma sağlıyor. Yapılan araştırmalar ise; salatalığın, kilo vermeye yardımcı bir besin olduğunu gösterdi. Bununla beraber, kadınların cilt bakımında rutin olarak kullandığı salatalık; cilt lekelerine ve ödeme karşı da çok faydalı.
HİDRASYONU ARTIRIR
Ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bazı günler dört bardaktan fazla su içemezsiniz. Hatta bir bardaktan fazla su içmediğiniz günler de olmuştur. Eğer su içme alışkanlığınız yoksa, salatalık tüketin. Çünkü salatalığın, %90'ı su. Bu sebze; yüksek miktarda su ve çözünebilir lif içerdiği için, vücudunuz da hidrasyonu artırarak kilo vermenize de yardımcı olur.
BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRIR
Salatalık; et ve balık gibi çok fazla protein içeren ve bu nedenle sindirimi zor olan ürünleri sindirmemize yardımcı olan, proteini parçalayabilen enzimler içerir. İçeriğinde; su, vitamin ve mineraller barındıran salatalık, vücudun enfeksiyonlarla savaşmasında çok etkili.
HARİKA BİR ATIŞTIRMALIKTIR
Evde otururken abur cubur yemek yerine, salatalık tüketebilirsiniz. Kalorisi o kadar düşüktür ki, salatalığı ne kadar yerseniz yiyin asla kilo aldırmaz. Aksine, kilo vermenize yardımcı olur.
AĞIZ KOKUSUNU GİDERİR
Dişlerinizi fırçaladığınızda hala ağız kokunuz devam ediyorsa, biraz salatalık yemek onu azaltmaya yardımcı olabilir. Bunun nedeni; sebzenin mide üzerinde serinletici bir etkiye sahip olmasıdır. Bu da ağız kokusuna neden olan bakteri miktarını azaltacaktır.