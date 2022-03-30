Ramazan ayında tok tutan besinler

Ramazan ayında hala 2 öğün hakkımız var. Belli saatlerde bir şeyler yiyebiliyoruz. Vücudun ihtiyacını ona verdiğin zaman gün içerisindeki 15-16 saatlik içerisindeki açlık bizi zorlamayacaktır. İlk birkaç gün alışma sürecinden dolayı zor geçebilir. Ama ondan sonra buna alışacağımızı ve daha kolay geçireceğimizi bilmek gerekiyor" dedi.

"SAHURDA PROTEİN AÇISINDAN ZENGİN BESİNLER TÜKETİLMELİDİR"

Sahurda kahvaltılık ürünleri kullanmanın daha doğru olduğunu vurgulayan Demir, "Bunu ağır besinlerden sağlamak yerine örneğin et tüketiminden ziyade peynir ve yumurta gibi kahvaltı tarzı ilerlemek çok daha doğru olacaktır. Peynir ve yumurtanın yanında bir yağ grubunu yanına eklediğimiz takdirde gün içerisindeki tokluk süremiz uzar. Bu ise tahin ve pekmezden sağlanabilir. Fakat bunun da miktarına mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yoksa her şeyin fazlası sıkıntı olduğu gibi gün içerisinde bu da sizi susatacaktır. Zeytin, ceviz bu tür ürünlerde sağlıklı bir yağ grubu ve kararında alındığı zaman orucu olumlu etkileyecektir" diye konuştu.

"SAHURDA MUTLAKA LİFLİ ÜRÜNLER TERCİH EDİLMELİDİR"

Vücut için hem vitamin hem de mineralleri sağlamak amacıyla lif alınması gerektiğini söyleyen Merve Demir, "Liflerde bulunan su içeriğinin fazla olmasından dolayı günü daha rahat geçireceğiz. Ekmek grubunda da mutlaka ürün tüketilmelidir. Esmer, tam buğday, çavdar ve chia tohumlu ekmekler olabilir veya bunu yulaftan bile karşılayabilirsiniz. Sahurdan hemen sonra uyumak doğru değildir. Mutlaka yarım saat 45 dakika beklemek gerekiyor" dedi.

"İFTARA MUTLAKA HURMA İLE BAŞLANILMALIDIR"

Kan şekerini dengelemek amacıyla hurma tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Demir, "Hurmanın içerisinde bulunan potasyum, magnezyum gibi faydalı mineraller sayesinde gün içerisindeki yorgunluğu ve açlığı biraz daha dengelemiş olacağız. Ardından biraz su ve çorba ile yemeğe giriş yapılabilir. Ana yemeği ihtiyacımıza göre az bir miktarda tabağa alarak yavaş yavaş yiyerek ilerleyebiliriz. Yemekten sonra tekrar bir şeyler yiyebileceğimizi bilmemiz gerekiyor. O an tıka basa mideyi doldurmanın çok da bir anlamı yok. Tüm gün 15-16 saat boş bir mideye birden yüklenmekte yanlış olacaktır. Bundan dolayı hazımsızlık ve sindirim problemleri yaşanacaktır" şeklinde konuştu.

"İFTARDAN 2 SAAT SONRAYA KADAR BİR ŞEY TÜKETİLMEMELİDİR"

2 saatin ardından illa tatlı tüketilecek ise daha hafif tatlılar tüketilmesi konusunda bilgi veren Diyetisyen Merve Demir, "Dondurma ve az şekerli muhallebi tercih edilebilir. Tatlıdan ziyade iftardan sonra meyve yemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İFTARDAN SONRA ÇAYIN YANINA KURU MEYVELER TERCİH EDİLMELİDİR"

Kuru meyvenin daha sağlıklı olduğunu belirten Demir, "İftardan sonra yapılan çay keyfinin yanında tatlılar ve börekler yerine kuru meyveleri tercih etmenizi öneririm. Örneğin cennet hurmasının kurusu vardır ve tatlı isteğini bastıran bir alternatiftir. Özellikle yanına ve içerisine ceviz koyarak tüketildiği zaman çayın yanında tatlı isteğinizi durduracaktır" dedi.