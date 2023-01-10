Midede şişkinlik hissi, yutma zorluğu, öksürük veya yemekten sonra eğilme/yatma sonucu mide asit içeriğinin ağıza gelmesi ile kendini belli eden reflü, en sık karşılaşılan toplum sağlığı sorunlarından birisidir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden Uzman Diyetisyen Arş. Gör. Hasan Fatih Akgöz, reflü hastalığının görülme sıklığının her geçen gün arttığını ve yanlış yaşam tarzı uygulamalarının bu hastalık için en önemli problem olduğunu belirtti. Uzman Diyetisyen Akgöz, "Yüksek yağlı besinler, baharatlı besinler, asitli yiyecek ve içecekler, şeker içeriği ve tuz içeriği yüksek besinler tüketmek reflü oluşumunu artırıyor. " şeklinde konuştu.

REFLÜDEN KORUNMAK İÇİN 7 BESLENME ÖNERİSİ

Genellikle yağlı ve karbonhidrat ağırlıklı olarak beslenen bireylerde bir süre sonra obezite görülme oranı da artıyor. Obezite karın içi basıncı artırıyor. Böylece mide ile yemek borusu arasında yer alan mekanizmanın bozulduğunu, sonuç olarak yanma ve mide asit içeriğinin ağıza gelmesi durumu yaşandığını belirten Diyetisyen Hasan Fatih Akgöz, reflüden korunmak için 7 beslenme önerisi sundu;