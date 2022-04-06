Sabahları neden karnımız şiş uyanırız?

Her sabah olmamak koşulu ile sabahları şiş bir karın ile uyanmanızın birkaç sebebi olabilir. Bunlardan bazıları;

Yatmadan hemen önce büyük porsiyon yemek tüketmek

Gazlı içecek tüketmek

Gaz yapıcı sebzelerden brokoli, lahana ve karnabahar gibi yemekleri yemek

Kurubaklagil tüketmek

Çok fazla tuzlu besin tüketmek

Yemekten hemen sonra uzanmak

Süt ve süt ürünleri tüketmek

Hazır ve işlenmiş gıda tüketmek

Kabızlık

Stres

Yaşam tarzınızda ve beslenme düzeninizde değişikliğe giderek sabahki şişkinliğin önüne geçebilirsiniz. Peki beslenmenizde ve hayatınızda nasıl bir değişiklik yapmalısınız?

Aşırı tuz tüketiminden sakınılmalı Su alımı arttırılımalı Aşırı şeker tükeminden sakınılmalı Baklagil tüketimi çok geç saatlere bırakılmamalı Düzenli egzersiz yapılmalı Bitki çaylarından papatya, rezene, nane tercih edilmelidir

Eğer her sabah uyandığınızda karnınız şiş oluyorsa bu bir gün önce yediğiniz besinlere bağlı olmayabilir. Gastrointestinal sistemle ilgili bazı hastalıklar karın şişliğine sebep olmaktadır. Bu sebeple bu konuda uzman bir doktora danışmakta fayda vardır.