Sabahları neden karnımız şiş uyanırız?

Her sabah olmamak koşulu ile sabahları şiş bir karın ile uyanmanızın birkaç sebebi olabilir. Bunlardan bazıları;
Yaşam tarzınızda ve beslenme düzeninizde değişikliğe giderek sabahki şişkinliğin önüne geçebilirsiniz. Peki beslenmenizde ve hayatınızda nasıl bir değişiklik yapmalısınız?
Eğer her sabah uyandığınızda karnınız şiş oluyorsa bu bir gün önce yediğiniz besinlere bağlı olmayabilir. Gastrointestinal sistemle ilgili bazı hastalıklar karın şişliğine sebep olmaktadır. Bu sebeple bu konuda uzman bir doktora danışmakta fayda vardır.