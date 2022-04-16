Sabahları sadece iki bardak! Kilo vermeyi hiç olmadığı kadar hızlandırıyor

Kahvaltı aşamasını atlamak, günün ilerleyen saatlerinde daha yüksek kalori içeriğine sahip atıştırmalıkları tüketme alışkanlığına neden olabilir. Better Health, kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu, bunun en iyi nedeninin ise vücudun glikoz ihtiyacını yenileyerek enerji seviyelerini artırması ve fazla düşüşünü engelleyerek daha yüksek kalori alımını engellemesi sayesinde güçlü bir kilo verme aracı haline gelmesidir.



KİLOSUNU DENGELEMEK İSTEYENLER MASADAN EKSİK ETMEMELİ

Better Health'e göre, sabah saatlerinde kahvaltı yapmaya zaman ayırmak, iyi bir kilo verme aşaması olduğ gibi tip 2 diyabet ve kalp-damar sağlığı sorunlarını da azaltan önemli bir alışkanlık. Kilosunu dengelemek isteyen kişiler için ise uzmanlar, tam buğday ekmeği, meyve, kuru yemiş, doğal yoğurt veya yulaf lapası gibi alternatifleri öneriyor.





Uzmanlar, yüksek protein oranına sahip olan bir kahvaltı yapmanın, "açlık hormonu" olarak bilinen ghrelin seviyelerinin azalttığını belirtiyor. Ayrıca her sabah bir veya iki bardak su içmek de kilo kaybına artıran bir diğer yöntem. Bu basit yöntem, kilo verme konusunda oldukça etkilidir. Çünkü en az 60 dakika boyunca kalori yakım miktarını da artırır.

Sabahları ulaşım sırasında yürüme, bisiklete binme ve hatta toplu ulaşım kullanmak da bel çevrenizde önemli ölçüde yağ oranını yağ yakmanızı sağlar. National Library of Medicine'da yapılan bir çalışma, dört yıl boyunca incelenen 822 kişide araba kullananların kullanmayanlara oranla daha fazla kilo alışı olduğu tespit edildi.





Güneş ışığı almak da en iyi yollardan biridir. D vitamini gereksinimlerinin yeterli düzeyde karşılanması, kilo kaybına yardımcı olabileceği, hatta kilo alımını önleyebileceği ortaya çıkmıştır. İşe yürüyerek gitmek uygun değilse, hızlı bir sabah egzersizi için zaman ayırmak ihtiyacınız olan tek şey olabilir.

SABAH EGZERSİZLERİ KİLO VERMEK İÇİN SON DERECE ÖNEMLİ

International Journal of Obesity dergisinde yayınlanan bir araştırma, öğleden önce egzersiz yapanların, günün ilerleyen saatlerinde egzersiz yapanlardan daha fazla kilo verdiğini tespit etti. Sabah egzersizinin en önemli yararı, kan şekerini gün boyunca sabit tutarak açlığı önlemesidir.





Son olarak, normal alışkanlığınızdan sadece bir saat erken kalkmak, büyük değişiklikler ortaya çıkarabilirler. İşe götürmek için sağlıklı bir öğle yemeği hazırlamak, egzersiz yapabilmek gibi rutinleri çok daha kolay uygulamanızı mümkün kılar.

Genel olarak, dikkatli sabah alışkanlıklarını benimsemek, insanların güne sağlıklı başlamalarına yardımcı olur ve karşılığında sağlıklı beslenmeyi ve doğru karar vermeyi teşvik eder.