Sağlıklı beslenmede süreklilik şart

Meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine belirten Diyetisyen Cemre Balkan, "Çocuklarınızın mevsiminde tükettiği meyve ve sebzelerin besin değeri daha yüksektir. Tüketmediği noktalarda birtakım alternatifler üretmek elinizde. Ispanaklı gözleme, meyve dilimleri, sebzeli makarna, fırın mücver gibi alternatifler olabilir. Ara öğünlerde çıkan kek, poğaça, kantindeki bisküvi ve çikolatalara dikkat edilmeli. Diyetisyen takibi verilen listelerin süreklilik arz etmesi çok önemli." diye konuştu.

Balkan, "Bazen danışanlarımız takipten kaçınabiliyor bu da ne yazık ki kat edilen yolu bazen başa sarmamıza neden olabiliyor. Beslenmede süreklilik ve diyetisyen takibi önemli" dedi.