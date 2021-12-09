Şeker hastaları nasıl beslenmelidir?

ŞEKER HASTALIĞININ (DİYABET) SEMPTOMLARI

Yorgunluk ve halsizlik

Normale göre daha fazla su tüketimi ve idrara çıkma oranında artış

Görmede bulanıklık

Ağızda farklı bir koku ve tat hissi

Yaraların geç iyileşmesi

İstemsiz gerçekleşen kilo kaybı

Şeker hastalığı (diyabet) ve Obezite

Obezite ile verilen çaba önemlidir. Fazla kiloların verilmesi ile kan glikoz düzeylerinde düzelme görülmüştür. Kilo azalmasıyla birlikte iyi kolesterol düzeyinde artış, kötü kolesterol düzeyinde düşüş görülmüştür. Besin tercihleri diyabetten korunma ve diyabet semptomlarını düzeltmek için önemli bir adımdır.

ŞEKER HASTALARININ KISITLAMASI GEREKEN BESİNLER

Yağlı süt ve süt ürünleri kaçınılmalıdır, az yağlı ürünler tercih edilmelidir.

Trans yağ içeriğine sahip besinler tüketilmemeli, margarin, tereyağı tüketimi kısıtlanmalıdır.

Kolesterol oranı yüksek olan besin tüketimi azaltılmalıdır; kırmızı et, kabuklu deniz ürünleri ve yağlı besinlerin tüketimi azaltılmalıdır.

Tuz tüketiminin aşırılığından kaçınılmalı ve konserve türevi hazır gıdaların tüketimi kısıtlanmalıdır.

ŞEKER HASTALARININ BESLENME ALIŞKANLIKLARINDA YAPABİLECEĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Hazır meyve sularında bulunan fazla şeker ve katkı maddelerinden dolayı bunun yerine mevsiminin meyveleri tercih edilmelidir.

Bal, reçel, marmelat tüketimi kısıtlanmalı bunlar yerine kuru veya taze meyve tercih edilmelidir.

Tereyağı, margarin ve trans yağlar tüketilmemelidir. Bunun yerine bitkisel sıvı yağlar tercih edilmelidir. Önerimiz zeytin yağıdır.

Her gün et tüketilmemelidir, haftada 2-3 gün omega-3'den zengin olan balık tüketimi sağlanmalıdır.

Kızartma türü pişirim yerine ızgara veya fırında pişirme tercih edilmelidir.

Cips gibi fast food ürünleri yerine fındık, ceviz, badem gibi kuruyemişler tercih edilmelidir.

ŞEKER HASTALARINA ÖNERİLEN BESİNLER

Soğan, enginar, ıspanak

Yaban mersini

Salatalara limon veya sirke eklenebilir, tokluk süresini arttırıp kan şekerinin yükselmesini engeller.

Tam tahıllı ürünler

Kuru baklagiller

Tarçın

TATLI KRİZLERİNDE NE YAPILMALI?

Elma dilimlerinin üzerine tarçın serperek, tatlı ihtiyacı bu tarz sağlıklı besinlerle karşılanıp kan şekerindeki de ani oynamaların önüne geçilebilir.