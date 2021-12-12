Şeker hastalarının favorisi "küçük mücevher"

Genellikle şeker hastalarının tercihi "küçük mücevher" olarak bilinen kamkat meyvesi, Eskişehir tezgahlarındaki yerini aldı.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.12.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 11:03

Türkiye'nin güney illerinde yetişen kamkat, turunçgiller içinde küçük mücevher olarak adlandırılıyor. Dünyada kabuğuyla tüketilen tek narenciye olan meyvenin özellikle şeker hastaları tarafından sıklıkla tercih edildiği, hatta tüketildiğinde insülin iğnesi kullanmaya bile gerek duyulmadığı söyleniyor.

Eskişehirli manav Emin Özkaya, yılın bu dönemlerinde toplanan kamkatın Eskişehir'de yaklaşık 5-6 yıldır bilindiğini belirtti. Meyvenin özellikle şeker hastaları tarafından tercih edildiğini aktaran Özkaya, "Bu senenin kamkatı yeni başladı. Kilosu 30 TL. Mersin'den geliyor.

Eskişehir'de 5-6 senedir satılıyor. Önceden bilinmiyordu. Şeker hastalarına çok faydası var, özellikle insülin kullanan vatandaşlar bunu yedikleri zaman rahatladıklarını söylüyorlar. Mevsim sonuna kadar bunu yiyorlar. 1 veya 1 buçuk ay sürüyor.