Süper besin chia tohumu adeta şifa dağıtıyor!

Tropikal iklimde yetişen bu tohumun en dikkat çekici özelliği içerdiği yüksek omega 3 yağ asitleri ,yüksek antioksidan , protein ,kalsiyum ve yüksek life sahip olmasıdır. Nötr bir tadı olmasından dolayı her besin grubuyla rahatlıkla tüketilebilir. Kalorisi düşük ,besin içeriği ile çok zengindir.

KALP DAMAR SAĞLIĞINI KORUR

Vücutta üretilemeyen dışardan besinlerle aldığımız esansiyel yağ asitlerinden olan alfa-linolenik asit (ALA) içeriği yüksektir. İçerisindeki esansiyel yağ asiti içeriği ile kolesterol düşürücüdür (LDL, total kolesterol, trigliserid). İçerisindeki omega 3 'denile kalp damar sağlığını korur. Somon balığından daha fazla omega 3 içermektedir. Antioksidan içeriği yüksektir. Kalsiyum, mangan, fosfor ve B grubu vitaminlerden zengindir. Kaliteli bitkisel protein içerdiğinden vücutta emilimi ve kullanımı yüksektir.

TOKLUK YARATIR, İŞTAHI BASKILAR

Su ile birleştiğinde suyu emerek jelimsi bir yapı kazanarak puding kıvamı alır. Bu şekilde midede uzun süre kalarak tokluk yaratır, iştahı baskılar. Lif içeriği çok yüksek olduğu için sindirimi yavaştır. Bu yüzden diyabet ve insülin direnci bulunan bireylerde kaliteli karbonhidrat kaynağı olarak kullanılabilir. Besin alerjisi ve intoleransı olan kişilerde glüten içermediği için rahatlıkla kullanılabilir. 1 yemek kaşığı chia tohumu 50 kcal, ,1,5 gram protein, 4 gram karbonhidrat ve 4 gram lif bulunmaktadır.