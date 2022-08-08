Tabağınızdaki büyük risk! Sağlıklı diye yediğiniz bu sebze fast-food’dan daha zararlı olabilir!

Bununla birlikte, sebzeler sağlığınız için ne kadar iyi olursa olsun, yanlış sebze tüketimi vücudunuza zarar verebilir. Hatta bazı durumlarda yanlış sebze tüketimi fast-food tüketiminden daha sağlıksız bir seçenek olabilir.
Kayıtlı bir diyetisyen ve Tıbbi Uzmanlar Kurulu üyesi olan Molly Hembree'ye göre, sebze yemenin en kötü yollarından biri, sebzeleri kızartmaktır. Hembree, kızartma gibi pişirme yöntemleriyle pişirilen sebzelerin yenilmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca sebzenin içerdiği besin değerlerinin bu tarz pişirme yöntemlerinde eklenenen malzemeler ile düştüğünü belirtiyor.
Hembree, belirli bir şekilde pişirdiğinizde sebzelerin besin bileşiminin değişmek zorunda olmadığını vurgulamaktadır. Buna rağmen, söz konusu küçük bir porsiyonken insanlar birçok ilave yağ, sodyum, şeker veya rafine tahıllar gibi ek ürünlerle sebzelerden yeterli besin değerlerini alabileceği yanılgısına düşüyorlar.
Örneğin kızarmış brokoliyi ele alalım. Bir fincan (85 gram) kızarmış veya buğulanmış brokoli, 279 miligram sodyum içerir. 2020-2025 Amerikalılar İçin Beslenme Rehberine göre günlük sodyum alımınızın 2.300 miligram olması önerilir. Bu bir fincan kızarmış brokoli, günlük sodyum alımınızın sadece %12'sini sağlayacaktır!
ARAŞTIRMALAR, KIZARMIŞ YİYECEKLERİN SAĞLIĞINIZ İÇİN KÖTÜ OLDUĞUNU GÖSTERİYOR
Birden fazla çalışma, kızartılmış yiyecekler yemenin birçok sağlık riski ile ilişkili olduğunu bulmuştur. Örneğin, British Medical Journal'da yayınlanan araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınlarda kızartılmış gıdaların sık tüketilmesi ölümcül derecede hastalıklarla hem de kardiyovasküler ölüm riskinin daha yüksek olmasıyla ilişkilendirilmiştir.
Buna ek olarak, Nutrients dergisinde yayınlanan araştırma, haftada bir veya daha fazla kez kızarmış yiyecekler tüketmenin tip-2 diyabet, kalp yetmezliği, obezite ve hipertansiyon geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu öne sürdü.
Kızartılmış yiyeceklerin olumsuz etkilerini daha fazla doğrulamak için Heart dergisinde yayınlanan 2021 tarihli bir araştırma, kızarmış yiyecek alımının yüksek kalp hastalığı ve felç riski ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Hembree fritözden uzak durmanızı tavsiye etse de, sebzeleri sade yemek zorunda olmadığınıza inanıyor. Ölçülü olarak, bazı soslar ekleyebilir ve hala sağlıklıyken lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz.
Buna örnek olarak Hembree, biraz (bir ya da iki yemek kaşığı) peynirli brokoli tamamen iyidir" diyor ama tonlarca kızarmış yiyeceğin içindeki küçük sebze parçaları için aynısını söylemiyor.