Tabağınızdaki büyük risk! Sağlıklı diye yediğiniz bu sebze fast-food’dan daha zararlı olabilir!

Sebzeler sağlık açısından insan vücuduna birçok fayda sağlar. Eğer bir sebze sever değilseniz bu bir problem olmamalı, çünkü günlük sebze ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olacak ve arasından seçim yaparak kolayca hazırlayabileceğiniz pek çok sebze çeşidi var. Fakat bu sebzelerin tüketimi esnasında dikkatli olunması gereken birkaç durum söz konusu. Aksi takdirde, sağlıklı olduğunu düşünerek vücudunuza tamamen zarar veren bir yemek tüketebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 08.08.2022 16:46 PAYLAŞ ABONE OL

Bununla birlikte, sebzeler sağlığınız için ne kadar iyi olursa olsun, yanlış sebze tüketimi vücudunuza zarar verebilir. Hatta bazı durumlarda yanlış sebze tüketimi fast-food tüketiminden daha sağlıksız bir seçenek olabilir. Kayıtlı bir diyetisyen ve Tıbbi Uzmanlar Kurulu üyesi olan Molly Hembree'ye göre, sebze yemenin en kötü yollarından biri, sebzeleri kızartmaktır. Hembree, kızartma gibi pişirme yöntemleriyle pişirilen sebzelerin yenilmemesi gerektiğini söylüyor. Ayrıca sebzenin içerdiği besin değerlerinin bu tarz pişirme yöntemlerinde eklenenen malzemeler ile düştüğünü belirtiyor.

Hembree, belirli bir şekilde pişirdiğinizde sebzelerin besin bileşiminin değişmek zorunda olmadığını vurgulamaktadır. Buna rağmen, söz konusu küçük bir porsiyonken insanlar birçok ilave yağ, sodyum, şeker veya rafine tahıllar gibi ek ürünlerle sebzelerden yeterli besin değerlerini alabileceği yanılgısına düşüyorlar. Örneğin kızarmış brokoliyi ele alalım. Bir fincan (85 gram) kızarmış veya buğulanmış brokoli, 279 miligram sodyum içerir. 2020-2025 Amerikalılar İçin Beslenme Rehberine göre günlük sodyum alımınızın 2.300 miligram olması önerilir. Bu bir fincan kızarmış brokoli, günlük sodyum alımınızın sadece %12'sini sağlayacaktır!