Tansiyonunuz yükselmeden bayramın keyfini çıkarmanın formülü! "Et yerken mutlaka..."

"Havalar çok sıcak seyrediyor. Zaten suyun çok fazla tüketilmesi gerekiyor ama bu dönemde özellikle ağır et tüketimi sonrası su tüketimi daha rahat sindirilmesi ve şeker dengenin sağlanması çok önemli. Kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olanlar etin fazla tüketiminde ister istemez tansiyonu ve şekeri etkileyecektir. Kişinin de zaten mevcut şekeri yüksekse veya tansiyonu yüksek seyrediyorsa daha da büyük problemler açacaktır. O yüzden özellikle bu kişiler mümkün olduğunca küçük porsiyonlarda belki günde üç sefer ama parça parça et tüketmeli" dedi.