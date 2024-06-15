Tansiyonunuz yükselmeden bayramın keyfini çıkarmanın formülü! "Et yerken mutlaka..."

Kurban Bayramı'nda yoğun et tüketimine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, özellikle kalp damar, şeker ve tansiyon hastalarını uyardı.
Et tüketiminin güne yayılması gerektiğini ve porsiyonların küçültülmesini ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, "Kombin olarak da biraz daha beyaz ekmekten uzak, yanına yeşillik olabilir, salata olabilir. Et tüketiminin sınırlı olmasını istiyoruz. Kalp damar, tansiyon ve şeker hastaları özellikle özel bir diyet uyguluyorlarsa aynı diyetin devamlılığını muhakkak önemli. Etin yapılış şeklide önemli. Kavurma gibi çok fazla yağ çeken tarzda yapılmaması gerekiyor."
"Daha çok haşlama, fırın tarzında yapılması gerekiyor. Tatlı tüketimi önemli çünkü biz toplum olarak tatlıyı seviyoruz. Etin arkasından muhakkak tatlı da tüketim oluyor. Tatlıda da biraz şerbetli tatlılardan uzak durulmalı. Meyvenin kendi şekerinin kullanıldığı meyveli tatlılar, sütlü tatlılar tercih edilmeli. Öğünlerin porsiyonları ufak olduğu gibi aynı zamanda buna kombin olarak da süt tüketiminin de artması gerekiyor."
"Havalar çok sıcak seyrediyor. Zaten suyun çok fazla tüketilmesi gerekiyor ama bu dönemde özellikle ağır et tüketimi sonrası su tüketimi daha rahat sindirilmesi ve şeker dengenin sağlanması çok önemli. Kalp damar rahatsızlıkları, tansiyon ve şeker gibi hastalıkları olanlar etin fazla tüketiminde ister istemez tansiyonu ve şekeri etkileyecektir. Kişinin de zaten mevcut şekeri yüksekse veya tansiyonu yüksek seyrediyorsa daha da büyük problemler açacaktır. O yüzden özellikle bu kişiler mümkün olduğunca küçük porsiyonlarda belki günde üç sefer ama parça parça et tüketmeli" dedi.