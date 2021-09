Tatilde aldığım kilolardan nasıl kurtulurum?

Öncelikle sadece tartıda eksi görmek adına kendinizi aç bırakmayın, öğün yerine sıvı ve kalorisiz detokslar yapmayın. Bu evet size tartıda eksi olarak görünür ancak içeriğe baktığımızda maalesef kas ve su kaybetmiş oluruz. Çünkü metabolizmamız çalışmak ve yağ yakımını desteklemek adına yeterli kalori ve besin ögelerini yeterli ve dengeli şekilde almalıdır.

Sağlıklı bir tabak oluşturmak her zaman hedefiniz olsun. Yani tabağınızda bir protein grubu (et, tavuk, balık gibi) yanında bol salata ve kompleks karbonhidrat dediğimiz tam tahıllar ve yoğurdunuz olsun. Hafta içerisinde dengeli şekilde ana yemeği seçmeye dikkat edin. Haftanın 2-3 günü sebze, 2-3 günü et, tavuk, balık geriye kalan günlerde de kurubaklagil tüketmeye çalışın. Bel çevresi yağlanmayı azaltmada yardımcı yoğurt, avokado, bitter çikolata ve kabak çekirdeği gibi yiyecekleri porsiyon kontolüyle beslenmenize ekleyin.

VÜCUDUNUZDA ŞİŞLİK HİSSEDİYORSANIZ...

Tatilde tuz tüketimine dikkat edemediysek ve vücudunuzda şişlik hissediyorsanız beslenmenize ödem atıcı yiyecekler ekleyin. Ananas, elma, maydanoz, zencefil ve limon gibi. Bunları suyunuza ekleyerek ya da ara öğünlerde süt ve yoğurdunuza ekleyerek smoothie şeklinde tüketebilirsiniz. Bol su tüketmeyi unutmayın. İyi çalışan bir metabolizma aslında iyi su içmekten geçiyor. Gün içerisinde en az kilogram başına 30 ml su içmeliyiz. Yeterli su içmek hem ödem oluşumunu engeller hem de metabolizmamızı hızlandırır.

Egzersiz yapmayı ihmal etmeyin. Egzersiz ve beslenme birbirini tamamlar. Dolayısıyla beslenmenizin yanında bir egzersiz rutini de oluşturursak aldığımız kiloları verebiliriz.