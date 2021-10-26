Tatlıdan sonra sirke tüketirseniz...

Ette yağ oranı yüksek olduğu için kalp ve tansiyon hastalıklarına yol açabilir. Et sonrası tatlı tüketimi olacak ise mutlaka düşük yağ oranı olan etler tercih edilmelidir. Et iyi pişirilmeli kanlı kalmamasına dikkat etmelisiniz. Etteki yağ ve tuz oranı kalp krizi riskini tetikler, bunun için etten sonra limon tatlıdan sonra sirke tüketmek riski düşürür.

Limon önemli bir antioksidan olduğu için C vitamini açısından oldukça güçlüdür. Etin kanserojen etkilerinin azalmasında büyük rol oynar. Özellikle diyabet hastaları etten sonra tatlı tüketimine çok dikkat etmelidirler. Çünkü tüketilen tatlı kan şekerini hızlı ve kontrolsüz bir şekilde yükseltir.

HIZLI ACIKMA VE FAZLA YEME İSTEĞİNİN ÖNÜNE GEÇEBİLİRSİNİZ

Tatlıdan sonra sirke tüketimi de sirkenin içerdiği asetik asit antiglisemik etki gösterir ve gastrit boşalma dediğimiz mide boşalması süresini uzatır. Böylece tatlı tüketiminden sonra oluşan hızlı acıkma ve fazla yeme isteğinin önüne geçebilirsiniz.