Tüm bildiklerinizi unutun! Düşman bildiğimiz bu "karbohidrat" tüm yağları söküp atıyor

YÜKSEK PROTEİNLİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ Valdez, bu ekmeğin favorisi olduğunu belirtiyor. Yüksek lif ve yüksek protein kaynağının bir kombinasyonu olan bu ekmek, aynı zamanda sağlıklı kalori almanın da en doğal yolu. Aşırı kalori almadan yoğun bir tokluk sağlayan bu ekmek, gün içerisinde daha fazla yemek yeme isteği olmadan göbek yağlarınızı eritmeyi de kolaylaştırıyor.

ÇÖZÜNÜR LİF İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR Michels ise çözünür lif içeren bitkisel gıdalar sayesinde jel benzeri bir kıvama sahip olan bu lifin sindirimi yavaşlattığını, tokluk sağladığını ve kan şekerinin yönetimini kolaylaştırdığın söylüyor. Tüm bu faydalar ise yağ kaybına yardımcı oluyor.