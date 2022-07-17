Tüm bildiklerinizi unutun! Düşman bildiğimiz bu "karbohidrat" tüm yağları söküp atıyor

Uzman Diyetisyen Jonathan Valdez, karbonhidratların içeceklerde, tatlılarda diğer işlenmiş gıdalarda bulunan basit karbonhidratlarla ilişkileri olmaları nedeniyle kötü bir üne sahip olduğunu söylüyor. Fazla tüketildiğinde kardiyovasküler hastalık, diyabet, felç, kalp hastalığı ve daha fazlasına neden olabilir.
Karbonhidratları kesmek önemli olsa da, diğer karbonhidrat türleri, göbek yağ kilo verme hedeflerinize ulaşma yardımcı olur. Uzman Diyetisyen Brittany Michels, bütün gıdalardan elde edilen karbonhidratların sağlıklı ve beslenmenin bir parçası olabileceğini belirtiyor.
Tüm karbonhidratların eşit yaratılmadığını söyleyen Michels, bazı karbonhidratların kilo yönetimini destekleyebilecek ve vücut yağını azaltabilecek bileşenler içerdiğine de vurgu yapıyor. İşte o besinler…
YÜKSEK PROTEİNLİ TAM BUĞDAY EKMEĞİ
Valdez, bu ekmeğin favorisi olduğunu belirtiyor. Yüksek lif ve yüksek protein kaynağının bir kombinasyonu olan bu ekmek, aynı zamanda sağlıklı kalori almanın da en doğal yolu. Aşırı kalori almadan yoğun bir tokluk sağlayan bu ekmek, gün içerisinde daha fazla yemek yeme isteği olmadan göbek yağlarınızı eritmeyi de kolaylaştırıyor.
ÇÖZÜNÜR LİF İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR
Michels ise çözünür lif içeren bitkisel gıdalar sayesinde jel benzeri bir kıvama sahip olan bu lifin sindirimi yavaşlattığını, tokluk sağladığını ve kan şekerinin yönetimini kolaylaştırdığın söylüyor. Tüm bu faydalar ise yağ kaybına yardımcı oluyor.
Beş yıl süresince yapılan bir araştırma, günde 10 gram çözünür lif tüketmenin karın bölgesindeki yağları %3,7 oranında azalttığını tespit etti. Üstelik bu durum, ortalamadan 199 kalori daha fazla tüketmelerine rağmen ortaya çıkmıştı. Havuç, yeşil fasulye, brokoli, portakal, avokado, greyfurt, çilek, keten tohumu ve baklagiller ise bu listenin en önemlileri olarak öne çıkıyor.
SÜZME YOĞURT
Uzman Diyetisyen Valdez, genel olarak, süzme yoğurdun protein açısından yüksek bir değere sahip olduğunu, bir fincanın 20 gram protein olacağını söylüyor. Genel olarak, meyvelerle birlikte tüketildiğinde süzme yoğurt, düşük kalorilerle uzun süreli tokluk sağlayabilir.
FERMENTE GIDALAR
Diyetisyen Michels, birkaç probiyotik suşu (Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium breve, Lactobacillus gasseri BNR17, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salyarius Ls-33 gibi) düşük vücut yağına, incelmiş bir bel ve kalçaya ve erimiş göbeğe sahip olmanızı kolaylaştıracağını söylüyor.
Özellikle kefir, kimchi, lahana turşusu ve kombucha gibi besinler tüm bu probiyotikleri edinmenizi sağlar.
PREBİYOTİK LİF İÇERİĞİ YÜKSEK GIDALAR
Michels, prebiyotik lifin iyi bağırsak bakterilerini besleyen önemli bir lif grubu olduğunu belirtiyor. Bu lifler, bağırsak florasını besleyen küçük zincirli yağ asitleri üretir. Böylece yağ kaybını kolaylaştıracak olan sindirim sistemini iyileştirirken şeker yönetimini de düzenlemeye yardımcı olur. Özellikle yaban mersini, ahududu, armut, elma, muz, karpuz gibi meyvelerde ve ıspanak, pazı, brokoli, bezelye, pırasa, enginar, kuşkonmaz gibi sebzelerde bol miktarda bulunur.