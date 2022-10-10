Türkiye'de ilk kez yetiştirildi! Faydaları saymakla bitmiyor: Kalbi güçlendiriyor, sindirimi düzenliyor

Türkiye'de ilk kez yetiştirilen kırmızı muz, Tropikal bölgelerde bile zorlu bir yetiştirme süreci olmasına başarılı şekilde verim alınabilen türler arasına girdi. Manavgat'ta muz üretimi yapan Şevki Öncel, Maldivler'den getirdiği fidan ile oldukça etkili sonuçlar alması karşısında büyük bir sevinç yaşadığını belirtirken, seri üretim için de çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Kırmızı muzun faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o ayrıntılar...

İHA Giriş Tarihi: 10.10.2022 11:03 PAYLAŞ ABONE OL

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başta muz olmak üzere tropikal meyve üretimi yapan girişimci, tropikal bölgelerden getirdiği kırmızı muz ağacından ilk hasadını yaptı.

Manavgat ilçesinde 150 dönüm alan üzerinde 5 yıldır muz üretimi gerçekleştiren Şevki Öncel, bu yıl ilk defa serasında kırmızı muz üretimini denedi. Maldivlerden getirdiği kırmızı muz fidanını muz serasında yetiştiren Şevki Öncel, ilk ürünü almanın mutluluk ve heyecanını yaşarken, seri üretim için Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini söyledi. 2017 yılında 'Hayat Tarım ile Başlar' felsefesi ile yirmi yıllık iklimlendirme tecrübelerini tropik meyve üretimi sektörü ile birleştirdiklerini belirten Şevki Öncel, "Her zaman iyi tarım ve doğal üretim ilkelerine bağlı kalarak, bulunduğumuz Manavgat bölgesindeki seramızın temelini attık" dedi.





"KIRMIZI MUZUN ÇOK FARKLI BİR LEZZETİ VAR"

Kırmızı muzun dünyanın tropik bölgelerinde ender olarak yetiştirilen ve yoğun talep gören bir ürün olduğuna dikkat çeken Öncel, "Diğer muzlardan farkı ise hem rengi hem de farklı vitaminler içerir. Kırmızı kan hücrelerini çoğaltır, bunun yanı sıra kalp kaslarını güçlendirir, sindirim sistemini dengeler, uyku problemleri ve cilt hastalıklarında oldukça faydası vardır. Kırmızı muzun çok farklı bir lezzeti var, herkesin denemesini isterim. Kırmızı muz ağacı diğer muz ağaçlarına göre gövde ve boy uzunluğu olarak farklı bir yapısı var ve gövdeden itibaren kırmızı renktedir. Yılda bir defa ürün verir ve sonrasında ağacı keseriz ve altından çıkan fidan ile tekrar yeşerir" dedi.