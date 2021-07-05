Uyuyamayanlar için mucize içecek!

Muz ve tarçın ikilisi, içeriğindeki bileşikler sayesinde zihninizin rahatlamasını bu sayede kolayca uykuya dalmanızı sağlıyor. Fakat buradaki önemli püf noktalarından biri; muzu ve tarçını nasıl tüketeceğiniz. Muzu pişirmek, en doğru sonuçları almanızı sağlıyor. İşte muz ve tarçının mucizevi etkisi…

BİR UYKU İLACI: MUZ

Muz, içeriğinde bir aminoasit olan triptofan bulunduruyor. Triptofan, beyinde kimyasal serotonin üretimini sağlıyor. Ulusal Sağlık Servisi'ne göre serotoninin sakinleştirici ve uykuyu teşvik edici bir etkisi bulunuyor. Bu nedenle, yatmadan önce bir muz yemek uykunuzu iyileştirecektir. Ama bir bardak çayın içinde muz da yiyebileceğinizi biliyor muydunuz?

MUZ VE TARÇIN ÇAYI

Tüm dünyada tarçınlı ve muzlu çay, geceleri uykuya dalmanın sırrı olarak kullanılıyor. Tarçın, sindirimi ve dolaşımı olumlu yönde etkiliyor. Ayrıca muzun bir stres hormonu olan kortizolü daha az salgılaması ve yüksek triptofan içeriği ile serotonin üretimini artırması da kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlıyor. Bu sayede muz ve tarçın karışımı, geceleri uykuya dalmanızı oldukça kolaylaştırıyor.