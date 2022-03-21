Vücuttaki ödemi atıyor! Kanserden koruyor...

K,A,C vitaminleri ve folat deposu olan kuşkonmaz aynı zamanda potasyum,demir ve folat gibi mineraller açısından da zengindir. İçeriğinden dolayı antioksidan bir besin olarak bilinir.

Kuşkonmaz içinde bulunan asparagin vücutta biriken fazla su ve tuzu atmak için etkilidir. Aynı zamanda idrar yollarını da temizler.

Kuşkonmaz kalori açısından düşüktür. Ayrıca, yaklaşık % 94'ü sudur. Araştırmalar, düşük kalorili ve su açısından zengin besinler tüketmenin kilo kaybını desteklediğini göstermektedir. Lif içeriği fazla ve kalorisi düşük olduğundan diyet yapanların listelerine eklemesi gereken bir besindir.

KANSERDEN KORUYUCU

Antioksidan içeriği olan besinler kansere karşı koruyucudur. Antioksidanlar hücrelerin, serbest radikaller ve oksidatif stresin zararlı etkilerinden korunmasına yardımcı olan bileşiklerdir. Oksidatif stresin zararlı etkilerine yaşlanma, kronik iltihap ve kanser örnek verilebilir. Kuşkonmaz yüksek antioksidan içeriğiyle kanserden koruyucu etki göstermektedir.

HAMİLELER İÇİN FAYDALI

İçeriğinde folik asit bulunduran kuşkonmaz hamile kadınlar için önerilmektedir. Hamile kalmayı planlayan kadınlar için de folat tüketimini arttırmak gerekir ve bu durumda da kullanılabilir. Ayrıca süt yapımını desteklediği düşünüldüğü için emziren anneler de beslenmelerine kuşkonmazı dahil edebilir.

KABIZLIK (KONSTİPASYON) DURUMUNDA TÜKETİLEBİLİR

Kuşkonmaz lifli içeriği sayesinde kuşkonmaz kabızlık durumlarında önerilir. Ayrıca bağırsakta yararlı olan bakterileri besler. Lifli besinler bağırsakların çalışmasına yardımcı olur ve bu sayede kabızlığın geçirilmesinde kolaylık sağlar.