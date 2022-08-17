Yazın sağlık deposu 5 süper yeşil besin!

ENGİNAR

Enginar deyince akla bu lezzetli sebzenin karaciğere olan faydaları gelir. Enginar yaprağı özü karaciğeri koruyarak, karaciğerin yenilenmesini sağlayabilir. Ayrıca karaciğerden zararlı toksinler atılmasına yardımcı olan safra üretimini artırır. Lif zengini enginar, bağırsak dostu bakterilerin artmasını sağlayarak kolon kanseri riskini düşürmeye yardımcı olabilir. Ayrıca kabızlık ve ishal gibi sorunları da engelleyerek sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler. Probiyotik görevi gören inülin lifi enginarı güçlü kılar. Mide bulantısı, mide ekşimesi ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin giderilmesinde etkili olabilir.

BAKLA

Baklanın mevsimi kısadır. Nisan ayının sonlarında sezonu açan bakla, Mayıs ayında daha lezzetlidir ve Haziran sonuna kadar tezgahlardadır. A ve C vitamini içeren baklanın faydaları;

· Lif yönünden zengindir.

· Kabızlığa iyi gelir.

· Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir

Mevsiminde taze bakla ile zeytinyağlı ya da etli bakla pişirebilirsiniz.

BEZELYE

Bezelye yüksek karbonhidrat içerdiği düşüncesiyle diyetteki bireylerin öncelikli olarak vazgeçtikleri sebzelerin başında yer alır. Ancak bilinenin aksine oldukça tok tutucu bir alternatiftir100 gramında ortalama 18 gr. protein ve 4.5 gr. lif içerir. Protein içeriğiyle metabolizmayı destekler.

Yani diyette bezelye de dahil olmak üzere sevdiğiniz besinleri yasaklamak zorunda değilsiniz. Önemli olan ne şekilde ve ne sıklıkta tükettiğiniz

Besleyicidir: Ortalama 100 gram bezelye 70-80 kcal enerji içermektedir. A, C, K vitaminlerini içeren bezelye demir, bakır, magnezyum gibi sağlık açısından faydalı mineraller içermektedir. Düşük kalorili ve düşük yağlı olduğu kilo vermek ve korumak isteyenler için uygun bir seçimdir, hem de yeşil sebzeler zaten kilo vermeye yardımcı oldukları için, bezelye de kilo vermeyi kolaylaştıran sebzeler arasında yer alır.

Kansere Karşı Koruyucudur: Yapılan araştırmalar bezelyenin içerdiği ''polifenol'' olarak adlandırılan madde, kansere karşı koruyucudur. Ayrıca lif içeriğiyle mide dostu olduğunu söyleyebiliriz.

Bağışıklığı Güçlendirir: Bezelye kaliteli antioksidanlar ve bağışıklık sistemini destekleyen, kalsiyum, demir, çinko, bakır, manganez gibi mineraller içerir.

YEŞİL BİBER

Birçok farklı türü bulunan biber, yemeklerde, salatalarda, dolmalık olarak, turşu olarak ve daha birçok farklı şekilde tüketilmektedir. Beta karoten içeren biber, ayrıca C, K, B1, B2 vitaminleri ve potasyum minerali de içermekte olup, iştah açıcı, mide kaslarını kuvvetlendirici, midedeki sindirimi hızlandırıcı, yüksek antioksidan etki göstermektedir. İçinde sağlığa faydalı birçok farklı madde barındıran biber özellikle çiğ olarak tüketildiğinde, kanser ve birçok hastalığın önleyicisidir. Kalp hastalıkları için de engelleyici bir sebze olan biber, beta karoten içeren besinlerin genelinde olduğu gibi felç ve katarakt riskini de oldukça azaltmaktadır. Özellikle kış aylarında çok daha fazla tüketilmesi önerilen bu sebzenin, içerdiği yoğun C vitamini sayesinde kış hastalıklarına karşı vücudun direncini arttırmaya yardımcı olmaktadır. İçeriğindeki yüksek orandaki lif sayesinde mide ve bağırsakları da rahatlatan bu sebze, kabızlık gibi sorunlara da iyi gelmektedir

KABAK

Yaz aylarının lezzetli sebzelerinden biri olan kabak göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalı olan lutein, zeaksantin ve beta-karoten gibi karotenoidleri bol miktar içerir. Çözünmez lif içeriğiyle dışkıya hacim kazandırarak ve besinlerin bağırsaklarda daha kolay hareket etmesine yardımcı olarak kabızlık riskini azaltır. Çözünür lif içeriğiyle de bağırsaktaki yararlı bakterileri besler, kötü kolesterol seviyelerini düşürür, kan şekerini destekler. Bununla birlikte oldukça düşük kalori içeren kabak yüksek lif ve su içeriğiyle tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne destek sağlar.

YAĞ YAKMAK ÖDEM ATMAK İÇİN KABAK DETOKSU;

2 KABAK

4 YEMEK KAŞIĞI YOĞURT

BAHARATLAR

(2 Kabağı rendeleyip yağsız,tuzsuz şekilde kendi suyunda ocakta pişirelim.Pişip soğuttuktan sonra yoğurdu ekleyelim.Üzerine tuz hariç istenilen baharat eklenebilir.)



