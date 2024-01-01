Yeni yılın ilk gününde kış gibi hafifletecek detoks listesi! Bu çay fazlalıkları söküp atacak...

Yeni yıla kimimiz ailemizle geniş sofralarda kimimiz ise yaptığımız rezervasyonlarla mekanlarda girdik... Diyetisyen Melissa Uruçay, "Pek çoğumuz yılbaşı akşamı büyük bir sofrada, geniş bir menünün olduğu akşam yemeği isteriz. Ana yemekten pilava, salatalardan mezelere, kuruyemişlerden meyvelere, tatlılardan kalorili içeceklere kadar gece boyu yenmesi için masada kalacak sofralar hazırlarız. Ancak fazla ve kalorili beslenme kişiye rahatsızlık verebiliyor. Ve yeni yılın ilk sabahı 'çok yedim' pişmanlığıyla uyanabiliyoruz" dedi.





YENİ YILIN İLK GÜNÜ YÜRÜYÜŞ İYİ GELİR

Diyetisyen Uruçay, yeni yılın ilk günü yapılacakları listeledi. İşte o liste:

Yeni yılın ilk günü kahvaltıda kaçamak yapmamaya çalışın. Yumurta ve peynir gibi proteinli besinler tokluk vereceği için önceliğiniz olsun.

Kaçamaklar ödem yapar. Mutlaka ertesi gün en az 2 litre su içmeye özen gösterin.

Alınan fazla kaloriyi harcamak için uzun bir yürüyüş yapın. En az 1 saat tempolu bir yürüyüş yağ yakımını destekleyecektir.

Akşam yemeğinde taze sebzelere salatalara yer verin. Çorba, zeytinyağlı sebze yemeği gibi hafif besinleri tüketip toparlamaya çalışın.

Midenizi rahatlatmak için rezene, nane çayı içebilirsiniz.

Yılbaşı gecesi karbonhidrat ve tuz içeren besinlerde aşırıya kaçtıysanız vücudunuz su tutmuş olabilir. Bu durumda kiraz sapı çayından faydalanabilirsiniz.