Yeşil çay diş çürümelerini önlüyor!

Bunlarla birlikte yeşil çayın tespit edilen bir başka önemli özelliği ise diş çürümesini önlemesi.Yeşil çayın içindeki Kateşinler, gerek tükürükte bulunan ve gerekse dişlerimizde çürümeye yol açan başlıca mikroorganizmalardan biri olan Streptococcusmutans'ın yapısındaki bazı enzimleri (glikoziltransferaz) baskılayarak bu mikroorganizmanın biyofilm oluşturarak dişlere yapışmasını önlemektedir. Ayrıca yeşil çay kateşinlerinin mikroorganizmaların gelişimini engellemesi önemli bir ağız sorunu olan kötü ağız kokusunun (halitoz) tedavisinde de yararlı olabiliyor.

HER YEMEKTEN SONRA 5 DAKİKA SÜRE İLE...

Dr.Fevzi Özgönül son olarak, 'Her yemekten sonra 5 dakika süre ile ağzınızı yeşil çay ile çalkalayarak, hem dişlerinize sahip çıkabileceğinizi hem de ağız kokusunu önleyebileceğinizi belirtti.