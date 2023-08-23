Yoğurda karıştırıp tükettiğinizde kalbi 10 yaş gençleştiriyor! Binbir derdin çaresi bu besinde

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

Sumak, sindirim sistemine olumlu etkiler yapar ve sindirim süreçlerini destekler. Bu da metabolizmayı düzenlemeye yardımcı olabilir.

KALP SAĞLIĞI RİSKİNİ AZALTIR

Sumak, içeriğinde bulunan bazı bileşiklerle kalp sağlığını destekleyebilir. Özellikle antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri, kalp hastalığı riskini azaltmada etkili olur.