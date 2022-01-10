Yorgunluk ve stres obeziteyi tetikliyor!

Yorgunluk ve stres beraberinde yaşam kalitesinde düşüş, kızgın ve depresif hal, duygusal yeme ve yeme bozuklukları meydana getirmektedir. Beslenmede yapılan bazı hataları düzeltmek ve beslenmeye bazı besinleri eklemek tüm bu problemlere çözüm getirebilir.

YORGUNLUK VE STRES DURUMLARI OBEZİTEYE NEDEN OLUR

Stres, kaygı, yorgunluk gibi durumlarda duygu ve düşüncelerinden sıyrılıp, rahatlamak için açlık olmadığı halde daha fazla beslenmeye yönelim olması duygusal beslenme durumudur. Yapılan çalışmalar stres ve yorgunluk kaynaklı yeme ataklarının fazla kilolara yol açtığını göstermektedir. Çünkü bu noktada tercih edilen besinler şeker ve yağ içeriği yüksek olan besinlerdir. Stres ile kortizol hormonunda artış meydana gelir ve bu durum kişiyi duygusal açlığa iter.

TRİPTOFANDAN ZENGİN BESLENİLMELİ

Serotonin mutluluk hormonudur. Ruh hal, iştah ve uyku ile oldukça ilişkilidir. Vücutta serotonin sentezi arttıkça mutluluk ve ilişkili olduğu yorgunluki stres gibi konular da olumlu yönde etkilenir. Serotonin sentezini aminoasit olan triptofan başlatmaktadır. Bu sebeple beslenmeye triptofan içeriği yüksek olan hindi, kırmızı et, süt, peynir, yoğurt, yumurta, badem eklenmelidir.

FİZİKSEL AKTİVİTE VE C VİTAMİNİ STRESİN ÖNÜNE GEÇER

Dopamin de bir mutluluk hormonudur. Fiziksel aktivite, dengeli beslenme, C vitamininden zengin olan portakal, mandalina, greyfurt, kivi, ananas, çilek ve kırmızı biberi beslenmeye eklemek mutluluk hormonunu arttıracak ve yorgunluk, streste olma halinizin önüne geçecektir.

BİTKİSEL YAĞLAR TERCİH EDİLMELİ

Yapılan bir araştırmada margarin ve palm yağı gibi doymuş yağ tüketen bireylerin, zeytinyağı gibi bitkisel yağları tüketen bireylere kıyasla daha fazla yorgunluk görüldüğü tespit edilmiştir.

DÜŞÜK KARBONHİDRAT YORGUNLUK DÜZEYİNİ AZALTIR

Yapılan bir çalışmada bireylerin diyetinde balık, sebze ve meyve tüketimi arttırıldığında, yağ alımı kısıtlandığında ve düşük karbonhidratlı beslenildiğinde bireylerin yorgunluk düzeylerinde azalma olduğu saptanmıştır.