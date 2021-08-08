Yumurtayı tüketirken nelere dikkat etmeliyiz?

Yüksek kaliteli protein, sağlıklı yağ, vitamin ve mineral deposu olan yumurta yeryüzündeki en sağlıklı besinlerden bir tanesidir. Beyin sağlığından göz sağlığına kadar birçok faydası olan yumurtadan en yüksek derecede yaralanmak için nelere dikkat etmeliyiz? Yumurtayı nasıl pişirmeliyiz? Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak konu hakkında bilgiler verdi.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.08.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 08.08.2021 11:25

Çiğ veya az pişmiş yumurta gıda zehirlenmesine neden olabilen Salmonella adı verilen bir tür patojenik bakteri içerebilir, bu nedenle yumurta çiğ veya az pişmiş olarak tüketilmemelidir. Aynı zamanda pişirme işlemi yumurtanın içerisindeki protein ve biotinin sindirimini kolaylaştırır. Isı, yumurta proteinlerinde yapısal değişikliklere neden olarak sindirilebilirliği artırır.

Konuyla ilgili yapılan bir çalışma, insan vücudunun pişmiş yumurtanın proteinin %90,9'unu, çiğ yumurtanın proteininin ise %51,3'ünü kullanabildiğini bulmuştur. Yumurta, metabolizmada önemli görevleri olan biotin için iyi bir kaynaktır. Yumurta beyazında bulunan avidin, biotine bağlanarak vücudun kullanmasını engeller. Yumurta pişirildiğinde avidin yapısal değişikliklere uğrayarak biotine bağlanma kabiliyetini kaybeder ve dolayısıyla biotinin vücut tarafından emilmesi kolaylaşır.

YUMURTANIZI YÜKSEK ISIDA UZUN SÜRE PİŞİRMEYİN! Yumurtayı yüksek ısıda uzun süre pişirmek A vitamini, D vitamini ve antioksidan kayıplarına neden olur. Bununla birlikte, yumurta yüksek ısıda pişirildiğinde içerisindeki kolesterol oksitlenebilir ve oksisteroller olarak bilinen bileşikler üretebilir. Kandaki oksitlenmiş kolesterol ve oksisteroller kalp hastalığı riskinin artmasıyla bağlantılıdır.

YUMURTANIN GÜCÜNÜ ARTIRALIM 1 orta boy yumurta 1,4 mg demir içerir. Yumurtayı domates, maydanoz, dereotu gibi C vitamini kaynaklarıyla tüketmek yumurtanın içerisindeki demirin emilimini artırır. Bununla birlikte, yumurta ve peynir de faydalı bir kombinasyondur. Yumurta sarısındaki D vitamini, peynirdeki kalsiyumun emilimini artırır.