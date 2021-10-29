Zararı yoktur demeyin! Yanlış tüketildiğinde çay değil zehir içiyoruz

"BİTKİSEL ÇAYLAR MASUM DEĞİLDİR"

Bitkisel çayların da ilaçlar kadar dikkatli tüketilmesi gerektiğini vurgulayan Ünüsan, "Her ne tüketiyorsak doğru kaynaktan bilgi almamız gerekiyor. Şimdi herkes internete başvuruyor ama orda da doğru bilgi kadar yanlış bilgiler de var. Kaynağına inip güvenilir mi bilmek lazım. Ayrıca tüketilen dozaja çok dikkat etmek gerekiyor." diye konuştu.

Birçok ilacın bitkilerden yapıldığını anımsatan ve yanlış bitki çayı tüketmenin, yanlış ilaç tüketmek kadar zararlı olabileceğine dikkati çeken Ünüsan, şöyle konuştu:

"Mesela ada çayını hamileler ve emziren annelerin kesinlikle tüketmemesi gerekiyor. Çünkü hormon seviyelerinde farklılıklara neden oluyor. Osteoporoz, kalp hastalığı, diyabet, kanser gibi teşhisler konulmuş ya da ilaç kullanan kişilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bilinmeli ki bitkisel çaylar masum değildir. Çünkü içinde etken maddeleri vardır. Zaten çoğunlukla ilaçlar da bitkilerden yapılır. Dolayısıyla tükettiğimiz bitkilerin, kullandığımız ilaçlarla etkileşime girebileceğini de unutmamak gerekiyor."