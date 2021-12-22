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10 günde 10 yaş gençleştiren mucize kür: Etkisine inanamayacaksınız

Cildiniz için kullandığınız onlarca ürün, her zaman en iyi sonucu vermeyebilir. Fakat doğa, cilt sağlığını korumak ve yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan hasarı geriye çevirmek için birbirinden farklı alternatifler sunuyor. Bu sayede sadece birkaç malzemenin karışımını düzenli olarak kullanarak cildinizde en iyi sonuçları görebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 10:43 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:01
10 günde 10 yaş gençleştiren mucize kür: Etkisine inanamayacaksınız

Kahve, pirinç veya bal-yoğurt gibi birbirinden farklı içerikler, cilt tipinize göre en iyi sonucu almanızı sağlar. Örneğin; pirinç cilt lekelerini ortadan kaldırarak pürüzsüz bir cilt yapısı sağlarken, kahve genç bir cilt sağlamak için sıkılaştırıcı özellliği ile öne çıkar. Bal ve yoğurt ise kuru ciltlerde en iyi nemlendirmeyi sağlayarak kuru ve hasar almaya, kırışıklığa açık cilt yapılarını korumak için büyük etkiler ortaya koyar. İşte yaşlanma etkilerini ortadan kaldıran 3 farklı maske tarifi…

PİRİNÇ MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı süt
  • 3 çay kaşığı pirinç

Uygulanışı:

  • Soğuk suya eklediğiniz pirinçler, orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.
  • Ardından suyunu süzün, fakat bu suyu dökmeyin.
  • Süzülen pirinçleri yıkadıktan sonra üzerine sütü dökün, balı da ekledikten sonra iyice karıştırın.
  • Bu karışımı yüzünüze uyguladıktan sonra 15 dakika bekleyin ve ayırdığınız pirinç suyu ile yüzünüzü yıkayın.
  • Bu maske, cildinizdeki lekeleri yok ederek daha parlak ve pürüzsüz bir cilt yapısına kavuşmanızı sağlayacaktır.

BAL-BADEM MASKESİ

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı bal
  • Yarım çay kaşığı öğütülmüş badem
  • 1 yumurta sarısı

Uygulama:

  • Yoğurt, öğütülmüş badem, bal ve yumurta sarısını blenderda bir araya getirin ve iyice karıştırın.
  • İyice özleşmiş olan bu karışımı, cildinize sürün.
  • Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta; cildinize bu maskeyi uygularken göz çevresinde oldukça dikkatli olmaktır.
  • 15 dakika kadar cildinizde bekleteceğiniz bu maske, cilt hasarına ve yaşlanmasına neden olan cilt kuruluğunu ortadan kaldırarak tamamen nemli ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilir.
  • Bu maskeyi, haftada bir gün uygulayabilirsiniz.

KAHVE MASKESİ

Malzemeler:

  • Yarım çay bardağı öğütülmüş kahve
  • 4/1 çay bardağı hindistan cevizi yağı
  • Yarım çay bardağı toz şeker

Uygulanışı:

  • Hindistan cevizi yağını düşük bir ısıda erittikten sonra kahve ve şekeri ekleyin.
  • Tek seferde hazır hale gelen bu maskeyi, cildinize dairesel hareketlerle uygulayın.
  • 20 dakika bekledikten sonra maskeyi durulayın.
  • Kahve, hem dokusu hem de içeriğindeki kafein sayesinde cildinizde uyandırıcı bir etki oluşturarak gençleştirici bir etki ortaya çıkarır.
  • Bu maskeyi haftada bir kere uygulayabilirsiniz.
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