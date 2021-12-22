10 günde 10 yaş gençleştiren mucize kür: Etkisine inanamayacaksınız

Kahve, pirinç veya bal-yoğurt gibi birbirinden farklı içerikler, cilt tipinize göre en iyi sonucu almanızı sağlar. Örneğin; pirinç cilt lekelerini ortadan kaldırarak pürüzsüz bir cilt yapısı sağlarken, kahve genç bir cilt sağlamak için sıkılaştırıcı özellliği ile öne çıkar. Bal ve yoğurt ise kuru ciltlerde en iyi nemlendirmeyi sağlayarak kuru ve hasar almaya, kırışıklığa açık cilt yapılarını korumak için büyük etkiler ortaya koyar. İşte yaşlanma etkilerini ortadan kaldıran 3 farklı maske tarifi…