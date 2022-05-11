7 neden 7 çözüm: Göz altlarındaki halkaları bitirerek 10 yaş gençleştiriyor!

Genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonu olan göz altı halkalarının nedenini belirleyen birbirinden farklı faktör bulunuyor. Hiçbir göz altı morluğu, birbirinin aynı değildir ve sebepleri de aynı faktörlerden kaynaklanmaz. Bu nedenle farklı nedenlere odaklanmak gerekir.

KOYU GÖZ ALTI HALKALARININ 7 NEDENİ

Yoğun UV Işığa Maruz Kalmak





Gözlerin altındaki lekelenme genellikle UV ışığa maruz kalmakla ilişkilidir. Uzmanlar, cilde çarpan güneş ışınlarını melanin üretiminde artışa neden olduğunu, bu nedenle de gözlerin altındaki morlukların bu etkiden kaynaklanabileceğini belirtiyor.

NASIL ANLAŞILIR?

Güneşe maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan göz altı halkaları, genellikle daha kahverengi bir tona sahiptir. Ayrıca hafif lekeli bir görünüme sahiptir.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

C vitamini gibi canlandıran ve parlatan bir göz altı serumu veya kremi, hiperpigmentasyonun neden olduğu göz altı halkalarına karşı etkili olabilir. C vitamini, ciltte serbest radikal hasara karşı koruyan ve anormal pigmentasyon üretimini engelleyen güçlü bir antioksidan içeriğe sahiptir. Ayrıca güneşe çıkmadan önce mutlaka güneş kremi sürmeyi unutmayın.

GENETİK





Birçok insan, göz altı gibi yüzlerinin de bazı bölgelerinde koyu halka görünümüne neden olan pigmentasyonla karşılaşabilir. Bu durum, genetik bir durumla ilişkilidir. Melanositlerin, dermal tabakada bulunduğu ve renk bozulmasına neden olduğu bir durumdan kaynaklanır. Ayrıca hacim eksikliği de bu genetik hatalardan biridir.

NASIL ANLAŞILIR?

Bazı insanlarda, iyi bir uyku çekmelerine ve alerji geçmişi olmamasına rağmen kalıcı bir renk değişikliğine sahiptir. Hatta çocuklarından veya gençlik yıllarından bu yana bu durum ortaya çıkabilir.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Genetiğinizi değiştirmek mümkün olmasa da bu durumu daha kötü olmadan halletmenize yardımcı olacak bir çözüm yöntemi mevcut. Özellikle güneşten korunmak için SPF oranı yüksek olan kremleri kullanmak durumun daha kötü görünmesi riskini ortadan kaldıracaktır. Ayrıca hyaluronik asit gibi bileşenler içeren dolgunlaştırıcı göz kremleri de bu noktada oldukça etkindir.

SÜRTENME NEDENİYLE OLUŞMUŞ TAHRİŞ





Göz etrafındaki derinin çok ince ve hassas olduğunu çünkü bu bölgede oldukça az yağ olduğunu belirtiyor. Bu nedenle ince cilt de genellikle yaşlanma belirtilerinin ilk olarak ortaya çıktığı noktalardan biridir. Göz altı morlukları da bu noktada en çok bilinenlerden biri. Gözlerin sıklıkla ovuşturulması ise kan damarlarında çatlamaya ve göz altı renginin bozulmasına yol açabilir. Bu nedenle makyajınızın da nasıl çıkarıldığına dikkat etmek gerekir.

NASIL ANLAŞILIR?

Göz altı halkalarının daha düzenli ve geniş bir alanda olduğunu fark ediyorsanız, muhtemel olarak göz altlarınıza baskı uygulayabileceğiniz bir süreçle karşı karşıya kalabilirsiniz. Alt kirpik çizgisinin hemen altındaki koyu halkanın aksine, bu tip halkalarda, alt ve üst göz kapağının etrafında bir halka ortaya çıkabilir.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Gözlerinizi ovuşturmayı bırakmak, en etkili olacak yöntemdir.

İNCE CİLT VEYA HACİM KAYBI





Yaşlandıkça göz altlarındaki cilt yavaş yavaş kendine özgü yapısını kaybeder. Bu durum ise gözlerin altındaki koyuluğu artırabilir. Cilt hassas olması durumunda yaş ilerledikçe kan damarları göz altlarında belirgin hale gelerek koyu bir görünüme yol açabilir.

NASIL ANLAŞILIR?

Bir aynanın önünde durup başınızı ışık kaynağına doğru kaldırdığınızda koyu halkalar daha iyi görünüyorsa bunun sebebi dolgunluk eksikliğinden kaynaklanabilir.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Cildin elastikiyetini geri kazanmaya yardımcı retinol, etkili olabilir.

UYKU EKSİKLİĞİ





Göz altındaki koyu halkaların en yaygın nedenlerinden biri; yeterince uyku almamaktır. Yetersiz bir gece uykusu, vücuttaki stres hormonu kortizol düzeylerini artırarak, kalbinizin daha hızlı atmasını ve kan damarlarınızın genişlemesini tetikleyebilir. Bu durum ise cilt yüzeyine yakın kan damarlarının genişlemesinden kaynaklanıyor.

NASIL ANLAŞILIR?

Gözlerin altında kan birikmesinden kaynaklanan koyu halkaların, mavi ila morumsu bir tonu bulunur. Ayrıca şişliklerin eşlik etme olasılığı da yüksektir.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Uyku saatlerinizi düzenlemek, bu konudaki en etkili sonuçları verecektir. Yeterince uyuyamıyorsanız, morluklar devam edecektir. Bu nedenle uykunuzu iyi aldığınızdan emin olun.

ALERJİ





Alerjilerin neden olduğu koyu göz altı halkaları, polen mevsimlerinde daha fazla ortaya çıkabilir. Burun tıkanıklığı nedeniyle mevsimsel alerjiler, kanın göz altında birikmesine neden olur. Üstelik damarların genişleyip koyulaşması daha koyu halkaların oluşmasında en büyük etkendir.

NASIL ANLAŞILIR?

Alerjinin neden olduğu koyu halkalar, aşırı sıvı birikimi nedeniyle şişkinlikle birlikte ortaya çıkar. Her iki göz altında da yoğun biçimde görülür.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Mevsimsel alerjiler için kullandığınız ilaçlara devam etmeniz önemlidir. Ayrıca kafein içeren bir göz ürünü kullanarak şişliği bölgesel olarak giderebilirsiniz.

SUSUZLUK





Vücudunuz yeteli miktarda su almadığında, hacim kaybının yanı sıra çukurlaşma ortaya çıkar ve cildin donuklaşması ile birlikte göz altında koyu halkalar oluşur. Aynı zamanda kurulaşan göz altları, renk değişiminin daha fazla vurgulanmasına neden olur.

NASIL ANLAŞILIR?

Bol miktarda su içmeyi hiçbir şart altında ihmal etmeyin. Bu sayede göz altı halkaları, kendiliğinden ortadan kaldıracaktır.

ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…

Sıvı alımını artırmak için hyaluronik asit içeren bir göz kremi kullanarak, susuzluktan kaynaklanan sorunu ortadan kaldırmanızı hızlandırır.