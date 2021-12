Akneyle mücadelede ‘karnabahar ve brokoli’ çözümü

Beslenme, genetik ve çevresel faktörler, stres ya da hormonlardan kaynaklı pek çok nedenle birçok insanın problemi olan akneye karşı, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın ortak araştırmalarının sonucunda, karnabahar ve brokoli bitkilerinden akneye karşı etkili bir formül geliştirildi. Araştırmanın sonuçları uluslararası saygın bir bilim dergisi olan "Journal of Cosmetic Dermatology"de, "Efficacy of two plant extracts against acne vulgaris: Initial results of microbiological tests and cell culture studies" başlığı ile yayınlandı. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, geliştirilen brokoli-karnabahar ekstresinin akneye neden olan bakteriye karşı laboratuvar testlerinde son derece etkili olduğunu gösterdi.

KARNABAHAR VE BROKOLİYİ TESADÜFEN KEŞFETTİK

Saç dökülmesi ve istenmeyen tüylere karşı yapılan çalışmaların yanı sıra laboratuarlarda akne ile ilgili çalışmalara da yer verdiklerini belirten Biota Laboratuvarları Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Dündar, karnabahar ve brokolinin formüle katılmasının tesadüf olduğunu söyledi.

Dündar, tesadüf gelişen olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir şeye odaklandığınız zaman etrafınızda buna katkı sağlayabilecek şeyleri fark edebiliyorsunuz. Karnabahar ve brokoliyi çocuklarıma yemek pişirirken yakmamla fark ettim. Karnabahar ve brokoliyi ocakta unuttum ve su dibine kadar buharlaştı. İçine kattığım karnabahar ve brokoli de gitti, tencerenin dibinde pekmez gibi bir madde kaldı. Çöpe atmaya giderken akneye etkisini düşündüm ve onu çay bardağının dibine koyarak kendimde denedim ve etkili olduğunu gördüm. Karnabahar ve brokolinin de formüle eklenmesi bu şekilde oldu. "